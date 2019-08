Coppa Italia: viola contro il Monza in diretta Rai

La partita, gara unica per il passaggio del turno, si giocherà domenica 18 agosto con inizio alle 18,15. Women's, venerdì il sorteggio Champions

Ufficializzato per domenica 18 agosto alle 18.15 il calcio d'inizio di Fiorentina - Monza al Franchi. Diretta tv su Rai Sport +HD per la gara 'unica' del terzo turno di Coppa Italia. In caso di parità al 90' supplementari e rigori per definire chi passerà il turno.

I biglietti per questa partita sono già in vendita da ieri presso le rivendite autorizzate mentre su violachannel.tv, nella sezione biglietteria, è possibile trovare il prezzo dei titoli d’accesso per le partite contro Napoli e Juventus, la cui vendita scatterà nei prossimi giorni.

Il club ricorda inoltre che è ancora aperta la vendita libera per acquistare il tagliando stagionale (19 partite di Campionato + 1 di Coppa Italia) e che sarà possibile acquisire il titolo d'accesso presso il Fiorentina Point di Via Sette Santi e il Fiorentina Store Gigli.

Buone notizie anche dalla Primavera viola, che approda in semifinale del Torneo di Vignola dopo aver battuto per 5-2, ai calci di rigore, il Chievo Verona (la semifinale si disputerà giovedì 22 agosto alle 20.40 contro la Spal). Gara molto equilibrata e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni terminata poi 0-0 al termine dei tempi regolamentari. Dal dischetto a segno Koffi, Fiorini, Dalle Mura, Kukovec e Beloko. Protagonista Chiorra che ha neutralizzato il secondo rigore dei veronesi.

Per quanto riguarda la squadra femminile, Greta Adami rinnova con la Fiorentina Women’s FC fino al 2021. La centrocampista viareggina, in viola fin dalla nascita della società, ha scelto di indossare nuovamente la maglia gigliata firmando il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2021.Protagonista nella scorsa stagione con 31 presenze ufficiali e 2 reti per un totale di oltre 1700 minuti giocati, Greta Adami continuerà a lottare per i colori viola nelle prossime due stagioni.

Per le ragazze viola è la seconda e intensa settimana di preparazione sul campo delle Caldine. Le gigliatea proseguono il loro lavoro in vista della nuova stagione, a pochi giorni dal sorteggio di UEFA Women's Champions League. Venerdì infatti l'urna di Nyon stabilirà la rivale della Fiorentina nei Sedicesimi di Finale che si giocheranno a Settembre. Possibilità di prima fascia per le viola che nelle ultime due edizioni hanno affrontato e sconfitto in questa fase le danesi del Fortuna Hjorring.