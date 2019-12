Coppa Italia, viola avanti: Benassi stende il Cittadella

La Fiorentina vince 2-0 con doppietta del centrocampista e negli ottavi di finale incontrerà l'Atalanta. Montella respira. In tribuna con Commisso il cardinale Betori

La Fiorentina va avanti in Coppa Italia: batte 2-0 il Cittadella con doppietta di Benassi e si assicura la sfida negli ottavi di finale contro l'Atalanta. Montella può respirare in attesa della sfida di domenica contro il Torino.

Un gol per tempo e veneti battuti di fronte a oltre diecimila persone. Viola in dieci uomini per larga parte della gara per l'espulsione di Venuti per fallo da ultimo uomo.

In tribuna con la famiglia Commisso anche l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori.

