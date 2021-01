Coppa Italia, Fiorentina-Inter in diretta su Rai1

ph Acf Fiorentina

Mercoledì 13 gennaio, ore 15 per un posto ai Quarti di finale. Prandelli: "Ci teniamo". Terracciano in porta. Lirola in prestito all'OM

Cesare Prandelli alla vigilia della gara di Coppa Italia tra Fiorentina ed Inter in programma mercoledì 13 gennaio alle ore 15 al Franchi (diretta Rai 1).

MOMENTO - “Non abbiamo fatto niente, abbiamo solo vinto una gara contro il Cagliari. L’aspetto positivo è che ci siamo ‘sporcati’ dimostrando determinazione. Questa deve essere la base su cui partire e lavorare”.

INTER - “Teniamo molto alla Coppa Italia. Chi scenderà in campo cercherà di mettere in difficoltà la squadra di Conte. Noi ce la giocheremo a viso aperto e oggi capiremo chi ha recuperato al cento per cento in vista dell’ottavo. Sarà importante curare attentamente la fase difensiva. Quando arrivi agli ottavi, nessuna squadra vuole snobbare l’appuntamento. L’Inter verrà al Franchi per vincere”.

QUARTA, VLAHOVIC - “Lucas ha fatto un grande anticipo contro il Cagliari, intervento che poi ha innescato la ripartenza. Con i ragazzi ho lavorato molto sui tempi e sulla profondità. Dusan ha fatto un movimento da punta vera, ha grande motivazione e i miei collaboratori ogni giorno aiutano questi ragazzi a crescere nel loro processo di maturazione. Ripeto però, con i giovani serve equilibrio in campo e fuori”.

TURN OVER - “Terracciano giocherà sicuramente dal primo minuto. Pietro ha iniziato la stagione da titolare in coppa ed è un portiere affidabilissimo. Per quanto riguarda il resto della formazione, vedremo oggi dopo la rifinitura”.

Arbitra Massa di Imperia.

Intanto la Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pol Lirola all'Olympique de Marseille.