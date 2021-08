Controlli della Polizia: 100 identificati in una sera

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio della Questura di Firenze nel centro storico e nella periferia cittadina per contrastare e prevenire ogni forma di illegalità.

Ieri sera, in particolare, gli agenti delle volanti e del Reparto Prevenzione Crimine Toscana hanno identificato oltre 100 persone, tre delle quali sottoposte a fermo per identificazione in quanto cittadini stranieri sprovvisti di documenti.

I controlli si sono principalmente concentrati tra le zone di San Jacopino, del Mercato Centrale, le Cascine e la Stazione.

Proprio intorno alla Stazione Centrale la Polizia ha rinvenuto e sequestrato a terra circa 60 grammi di droga tra hashish e marijuana.

Durante la serata è stato anche verificato il rispetto delle vigenti disposizioni anti-Covid in diversi locali della città.

Intorno alle 5.00 di questa mattina una volante ha infine sorpreso in strada un 26enne tunisino con addosso 5 cacciaviti: il giovane è stato denunciato per possesso di strumenti atti allo scasso.