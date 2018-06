​Contributo affitto 2018: on line gli elenchi provvisori

I nuclei familiari che risultano esclusi possono presentare ricorso online da oggi fino al 12 luglio

Sono stati pubblicati sulla Rete civica del Comune gli elenchi provvisori degli ammessi e degli esclusi del bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2018 (il cosiddetto bando contributo affitto). Gli elenchi sono consultabili cliccando su http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/contributi-affitti

“Si invitano i nuclei familiari che hanno aderito al bando contributo affitto 2018 a verificare subito l’eventuale motivo di esclusione - spiegano dal Servizio Casa della Direzione Patrimonio immobiliare -: in molti casi si tratta di rilievi che possono essere sanati, allegando la documentazione mancante”.

I nuclei familiari che risultano esclusi possono presentare ricorso, sempre online, dalle 00.01 di oggi alle 23.59 del 12 luglio, accedendo alla Rete civica del Comune di Firenze al link https://servizionline.comune.fi.it/bandoerp/node/54 e selezionando la voce ‘Ricorso per bando contributo affitto 2018’.

Un chiarimento generale sui motivi di esclusione è contenuto nelle ‘Istruzioni per la presentazione di ricorsi’ pubblicato sulla Rete civica.

Coloro che desiderano chiarimenti più dettagliati sui motivi di esclusione possono telefonare al numero 055-2769608 nei seguenti giorni e orari:

il martedì dalle 9 alle 11 e il mercoledì dalle 10 alle 12 oppure possono inviare un a mail all’indirizzo sostegnocasa@comune.fi.it