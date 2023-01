Contributi ai centri civici e sociali ed edifici per il culto: novità

Il Servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione civile del Comune di Prato ha pubblicato il bando e l'avviso per l’assegnazione dei contributi destinati ai centri civici e sociali e agli edifici per il culto.

Si tratta delle somme derivanti dagli introiti per oneri di urbanizzazione secondaria registrati lo scorso anno per le quali i Comuni erogano contributi per l’acquisto, per la realizzazione di nuove opere, per il restauro, il ripristino, la ristrutturazione, ampliamento o adeguamento di strutture già esistenti relative ai centri civici e sociali, agli edifici religiosi e destinati all’esercizio del culto.

Il bando riguarda i centri civici e sociali ed è di 100 mila euro. L’avviso riguarda gli edifici per il culto ed è sempre di 100 mila euro. Entrambi sono pubblicati all’Albo pretorio del Comune.

Per le informazioni utili e la modulistica necessaria si può consultare il sito del comune www.comune.prato.it.

Le richieste dovranno essere presentate entro il termine perentorio del giorno 31 marzo 2023 a mezzo PEC all’indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it e/o presso l’Ufficio Archivio e Protocollo in piazza del Pesce n. 9, Prato.