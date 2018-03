​Consiglio in Palazzo Vecchio a Firenze: lungo Question Time, la diretta online

Convocato nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio alle ore 14,30

Il Consiglio comunale è convocato mercoledì 7 marzo a partire dalle ore 14,30 nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio. Molti gli atti presentati dai consiglieri comunali iscritti all’ordine dei lavori. Si partirà con l’ora dedicata al Question Time. Questi i temi: Lavori in via Pistoiese; Glossario dell’edilizia libera; Emergenza gelo; Sfratti nella casa albergo dello poste in via chiusi; Il Comune di Firenze ha perso finanziamenti regionali per Piazza dei Ciompi pari a quasi un milione di euro?; Valutazione dei senza fissa dimora ai fini dei bandi ERP del Comune di Firenze; Là dove c'era la ricarica ora sostano i bus; Edifici di proprietà comunale nel Quartiere 1; Applicazione del regolamento di tutela dell’area UNESCO; Mantignano fascista; Il comune sta a guardare?; Attività presso il Ponte Vecchio e relativi proprietari immobiliari; Richiesta di riapertura della ludoteca presso l’istituto degli innocenti; Attività irregolari nei garage degli alloggi ERP di via Castelnuovo Tedesco.

Dopo le domande d’attualità e le comunicazioni dei consiglieri si passerà alla trattazione di interrogazioni, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni.

Il dettaglio dei lavori è consultabile al link: http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/comune/consiglio/lavori_del_consiglio.htm

Il Consiglio comunale può essere seguito in diretta sul canale del Consiglio comunale di YouTube, all’indirizzo: https://www.youtube.com/channel/UCXdLhwYzwI9159Ei7TDTn4w