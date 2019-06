Consiglio di condominio: come costituire questo organo?

Immagine tratta dal film "Il mostro"

Nel mio condominio siamo in 10 condomini. Nella prossima riunione si discuterà il Regolamento del condominio che non abbiamo mai avuto e tra i punti appare la elezione del Consiglio di condominio. Purtroppo esiste una situazione di inimicizia se non stalking nei nostri confronti da parte di una coppia che in questi anni ci hanno molto disturbato e sono sicura che questo mezzo li possa rendere più cattivi e potenti. Gli altri condomini temono così tanto che possa accadere quello che accade a noi, (in passato é accaduto ad altri che adesso non osano contrastarli mai) che assecondano ogni loro richiesta pur di vivere tranquilli. Come fare per non avere questo organo? So che non è sufficiente essere in 10 condomini invece che 12 se la volontà della maggioranza va in tal senso. Siamo molto angosciati.

L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo. Ripartendo da quanto previsto al 1130 bis del c.c. essendo 10 le unità immobiliari e non 12 la legge non prevede che ci sia un consiglio di condominio e questo avendo funzioni meramente di consulto e controllo, l'amministratore vista l'esiguità della compagine condominiale deve informare tutti.

