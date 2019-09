Consiglio Città Metropolitana di Firenze: tutti i candidati

Votazioni dalle 8 alle 20 di domenica 29 settembre in Palazzo Medici Riccardi e presso il Giudice di Pace di Empoli. Scrutini il 30 settembre. Il manifesto e le schede elettorali

Domenica 29 settembre 2019 si svolgeranno dalle 8 alle 20, in Palazzo Medici Riccardi a Firenze e presso la sede del Giudice di Pace a Empoli (in via Raffaello Sanzio 123), le elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Firenze. Un ulteriore seggio "volante" sarà utilizzato per consentire il voto a domicilio degli aventi diritto per impedimenti certificati nei casi previsti per legge.



I componenti del Consiglio metropolitano, 18 per la Città Metropolitana di Firenze, sono eletti con voto diretto, libero e segreto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze.

Sono a loro volta eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica nei Comuni della Città Metropolitana di Firenze.



L'elezione avverrà sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei Consiglieri da eleggere e sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto (pari a 35, su un corpo elettorale di 687 elettori).



Le liste sono state composte da un numero minimo di candidati pari alla metà dei consiglieri da eleggere (quindi 9 candidati) ed un numero massimo comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (quindi 18 candidati). Nessuno dei due sessi è stato rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero di candidati.



Nel caso in cui si verifichino cambiamenti nel corpo elettorale entro il giorno prima delle votazioni (ad esempio in caso di surroghe, dimissioni e di altri motivi di impedimento) il segretario comunale delle rispettive Amministrazioni dovrà darne comunicazione immediata all'Ufficio elettorale, che registrerà e pubblicherà le relative modifiche.



Le operazioni di voto si svolgeranno nella sede della Città Metropolitana, in Palazzo Medici Riccardi, e presso il Giudice di Pace di Empoli dalle ore 8 alle ore 20 del 29 settembre, con le modalità stabilite dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014.



Le operazioni di scrutinio avranno luogo lunedì 30 settembre 2019 dalle ore 8.00 presso la "Sala Pistelli" di Palazzo Medici Riccardi, Via Cavour 1 Firenze.





L'ordine delle liste, sorteggiato alla presenza di delegati delle liste ammesse, è il seguente: Movimento 5 Stelle, Territori Beni Comuni, Centrodestra per il Cambiamento, Partito Democratico, Liste Civiche.



'''Movimento 5 Stelle'''



1.Masi Lorenzo

2.Gori Simone

3.Macchi Fabrizio

4.Patruno Ferardo

5.Grandis Roberto

6.Morelli Fabrizia

7.Rossi Viviana

8.Alati Francesca

9.Di Rosa Simona



'''Città Metropolitana Territori Beni Comuni'''



1.Ballerini Lorenzo

2.Bertini Tatiana

3.Borchi Leonardo

4.Boschi Marisa

5.Carpini Enrico

6.Falchi Lorenzo

7.Mariotti Alberto

8.Masi Leonardo

9.Moro Bundu Antonella

10.Quattrone Valentina

11.Sassolini Serena



'''Centrodestra per il cambiamento'''



1.Scipioni Alessandro

2.Gemelli Claudio

3.Gandola Paolo

4.Cappelletti Cecilia

5.Gallego Bressan Alessandra

6.La Grassa Filippo

7.Landi Manuela Mila

8.Leoncini Eleonora

9.Mazzei Chiara



'''Partito Democratico'''



1.Albanese Benedetta

2.Armentano Nicola

3.Bagnatici Flavio

4.Bagni Angela

5.Barnini Brenda

6.Bonanni Patrizia

7.Casini Francesco

8.Cucini Giacomo

9.Fallani Sandro

10.Fratini Massimo

11.Marini Monica

12.Mazzi Alessandra

13.Perini Letizia

14.Triberti Tommaso

15.Zambini Lorenzo

16.Ridolfi Roberto



'''Liste Civiche per la Città Metropolitana'''



1.Ravoni Anna

2.Bartolozzi Jo

3.Berti Matteo

4.Corona Sandro

5.Falli Fabiola

6.Lanzini Agnese

7.Pandolfi Cinzia

8.Tacconi Paolo

9.Tirintilli Benedetta





'''Al seggio di Firenze''' faranno capo gli aventi diritto al voto dei comuni di:



1) Bagno A Ripoli

2) Barberino Di Mugello

3) Barberino Tavarnelle;

4) Borgo San Lorenzo;

5) Calenzano;

6) Campi Bisenzio;

7) Dicomano;

8) Fiesole;

9) Figline Incisa;

10) Firenze;

11) Firenzuola;

12) Greve In Chianti;

13) Impruneta;

14) Lastra A Signa;

15) Londa;

16) Marradi;

17) Palazzuolo Sul Senio;

18) Pelago;

19) Pontassieve;

20) Reggello;

21) Rignano;

22) Rufina;

23) San Casciano In Val Di Pesa;

24) San Godenzo;

25) Scandicci;

26) Scarperia e SanPiero;

27) Sesto Fiorentino;

28) Signa;

29) Vaglia;

30) Vicchio.



'''Al seggio di Empoli''' voteranno gli aventi diritto dei comuni di:



31) Capraia e Limite;

32) Castelfiorentino;

33) Cerreto-Guidi;

34) Certaldo;

35) Empoli;

36) Fucecchio;

37) Gambassi;

38) Montaione;

39) Montelupo Fiorentino;

40) Montespertoli;

41) Vinci.



Le operazioni di scrutinio avranno luogo lunedì 30 settembre 2019.



'''Tutte le info''', con il vademecum elettorale, e le liste con i nominativi dei candidati sono pubblicate sul sito della Città Metropolitana

www.cittametropolitana.fi.it/elezioni-metropolitane-2019/



'''Il manifesto e le schede elettorali''' sono visionabili su: http://www.cittametropolitana.fi.it/elezioni-metropolitane-2019/elezioni-metropolitane-2019-manifesto-e-schede/