Confesercenti Toscana, Nico Gronchi confermato presidente

Nico Gronchi è stato riconfermato alla presidenza di Confesercenti Toscana.

“Complimenti e auguri di buon lavoro a Nico Gronchi - dicono la sindaca Sara Funaro e l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini - una rinnovata fiducia che testimonia il valore del lavoro svolto e la capacità di rappresentare con competenza le esigenze del settore. Siamo certi che, anche grazie al ruolo nazionale che ricopre, Nico Gronchi saprà continuare a dare voce alle istanze delle imprese toscane e fiorentine a livello italiano, contribuendo a tenere alta l’attenzione sulle esigenze e le priorità del nostro territorio.

Come amministrazione sosteniamo con convinzione imprese e attività commerciali che contribuiscono in modo fattivo e determinante alla vitalità economica e sociale della nostra città. In molti casi è proprio quel commercio di vicinato a rappresentare un elemento decisivo dell’identità di Firenze nonché un presidio fondamentale da difendere e tutelare. Il dialogo con le associazioni di categoria resta uno strumento essenziale per individuare soluzioni condivise e promuovere interventi concreti a favore dello sviluppo economico, dell’occupazione e di un turismo equilibrato e sostenibile.

Il confronto e l’ascolto reciproco sono fondamentali per affrontare le trasformazioni e costruire assieme le risposte di cui cittadini, lavoratori, imprese hanno bisogno", concludono Funaro e Vicini.