Concorso Internazionale dell’Iris: oggi premiati i vincitori

È polacco il fiore che ha vinto il 64° Concorso internazionale dell'Iris. Il riconoscimento è stato assegnato alla varietà 'Matka Theresa' di Robert Piatek. La premiazione si è tenuta stamani nella Sala di Firenze Capitale di Palazzo Vecchio: dopo la pandemia Covid-19, quest'anno è stato nuovamente possibile ospitare una giuria internazionale. Alla cerimonia erano presenti l'assessore all'ambiente Cecilia Del Re e il presidente della Toscana Eugenio Giani.

Il secondo premio, assegnato dalla Regione Toscana, è andato a 'Controcorrente' di Roberto Marucchi, il terzo premio, assegnato da Confindustria Firenze, a 'Kriminal' di Augusto Bianco, e il quarto premio, assegnato dalla Società italiana dell'Iris, a 'Semenzale n.30-14-3' sempre di Bianco. Il premio del Comune di Firenze per la migliore varietà di colore rosso è stato invece assegnato a 'Bisonte europeo' di Angelo Garanzini. Assegnati altri sette premi speciali e sei menzioni onorevoli.

"E' la prima premiazione dopo che il Giardino dell'Iris è diventato parte della nuova area Unesco del Comune di Firenze e, quindi, patrimonio mondiale dell'umanità - ha sottolineato l'assessore all'ambiente Cecilia Del Re -. Questo concorso fa parte della storia e dell'identità culturale fiorentina, e per questo continuiamo a sostenerlo e anche a dare maggior spazio alla biblioteca dei bulbi, frutto delle ibridazioni condotte da maestri di tutto il mondo, con il futuro allargamento dei confini del giardino".

"Auspichiamo - ha aggiunto l'assessore Del Re - che il Giardino dell'Iris, di proprietà del Comune e dato in concessione alla Società dell’Iris, possa diventare un luogo sempre più aperto alla cittadinanza con laboratori e iniziative per dar modo a tutti di vivere questo spazio verde nel cuore di Firenze. Ci auguriamo infine che la candidatura della Società italiana dell'Iris al bando Pnrr del Mibac per i giardini storici possa avere successo, e li ringraziamo per il loro impegno nel portare avanti questa storica traduzione che fa della bellezza e della promozione della biodiversità i suoi punti di forza".