Concorso cantuccio classico, vince Pasticceria La Bussola

Martedì 20 gennaio, presso il Gran Caffè di Sesto Fiorentino (FI), ha avuto luogo la 4^ edizione dell'evento CANTUCCIO DAY dedicato a uno dei prodotti dolciari tipici della tradizione regionale. Quest'anno sono state create 2 categorie (classico e creativo) alle quali si sono iscritte 15 pasticcerie e forni ciascuna.

Nella categoria “Cantuccio classico di pasticceria” è risultato vincitore con 76 punti lo storica PASTICCERIA LA BUSSOLA di Scandicci. Al secondo posto con 63 punti Simone Frius - Caffè Patrizia (Campi Bisenzio). Terzi a pari merito lo storico Forno Becagli di Firenze e la Pasticceria Fani di Sesto.

Per la categoria “Cantuccio creativo” è risultato vincitore con 67 punti la PASTICCERIA FINISTERRAE di Firenze che ha presentato un biscotto con protagoniste nocciole Igp del Piemonte e arancia candita di Sicilia. Al secondo posto con 40 punti la Pasticceria Ginella di Grassina. Terzo classificato la Pasticceria Come una Volta di Quarrata.

Ai primi 3 classificati di ogni categoria targhe da esporre in negozio a cura di Carra distribuzione spa, nota azienda italiana di fornitura per pasticcerie e main sponsor dell'evento.

L'evento, presentato da Maurizio Melani, giornalista, docente di marketing e fondatore di Festival delle Pasticcerie, rientrava nel calendario di VETRINA TOSCANA: il progetto della Regione Toscana che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

CONCORRENTI

Cantuccio classico di pasticceria: Forno Becagli, Forno Monducci, Pasticceria gelateria Il Barroccino, Pasticceria Finisterrae (Firenze), Pasticceria Fani (Sesto Fiorentino), Caffè Patrizia (Campi Bisenzio), Pasticceria Delizia (Poggio a Caiano), Pasticceria Come una Volta (Quarrata), Pasticceria Podere Milla (Montale), Pandolce, Pasticceria La Bussola (Scandicci), Pasticceria Bistrot Royal (Montelupo F.no), Panificio Catullo (Certaldo), Pasticceria Le Tentazioni (Vinci), Pasticceria Ginella (Grassina), Home Made Pastry di Cristina Mannelli (Reggello).

Cantuccio creativo: Forno Monducci, Caffè Libertà, Pasticceria Finisterrae (Firenze), Pasticceria Delizia (Poggio a Caiano), Pasticceria Come una Volta (Quarrata), Pasticceria Podere Milla (Montale), Pandolce, Pasticceria Moto Perpetuo (Scandicci), Panificio Catullo (Certaldo), Pasticceria Le Tentazioni (Vinci), Pasticceria Ginella (Grassina), Home Made Pastry di Cristina Mannelli (Reggello).

GIURIA

A decretare il podio, una giuria di pastry chef ed esperti del mondo food con a capo Raffaele Musacco, pastry chef e docente di alta pasticceria. Insieme a lui Massimo Davitti pastry chef presso Caffè Gilli (vincitore delle ultime 2 edizioni), Michele Mancini chef e pastry chef internazionale, Lorenzo Viviano chef e pastry chef presso La chicca boutique di Firenze, Massimo Cortini pastry chef e maestro di panificazione. Per la giuria specializzata: Roberto Rizzo consulente food per la internazionalizzazione delle imprese food toscane, Daniela Mugnai di Vetrina Toscana, il progetto della Regione Toscana per la valorizzazione del turismo emnogastronomico, Nicoletta Curradi dell'agenzia di stampa Agenfood, Elena Farinelli founder di “Io amo Firenze”.

CURIOSITA'

Nella categoria “Cantuccio creativo” sono stati proposti vari tipi diversi di biscotti che i forni e pasticcerie partecipanti al concorso servono regolarmente. Ecco le diverse ricette: cioccolato, cioccolato e arancia, pistacchi, noci, nocciole, caramello salato, anice, frutta secca.

ORGANIZZATORI

L'evento è stato organizzato da Festival delle Pasticcerie (contenitore di oltre 150 aziende con i migliori forni e pasticcerie dell'area metropolitana) e dal catering di tradizioni fiorentine Casa della Nella: dal 2005 creatori di tutti i pastry contest legati alle tradizioni dolciarie dell'area metropolitana come “La miglior schiacciata alla Fiorentina” (15 edizioni svolte), “La miglior schiacciata con l'uva” (8 edizioni svolte), “Lo zuccotto fiorentino – Il Rinascimento in tavola”, “Pan di Ramerino – Il Medioevo fiorentino”, “Budino di riso - Il dessert fiorentino”. L'evento è stato svolto in collaborazione con Gran Caffè location ospitante. Gli organizzatori sono lieti di ringraziare Vetrina Toscana e Carra Distribuzione per la partecipazione e il sostegno all'iniziativa.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 17 febbraio la XV edizione del concorso “La miglior schiacciata alla Fiorentina”: il pastry contest più longevo della Toscana e uno dei più antichi d'Italia.

INFORMAZIONI:

Gran Caffè

Piazza Ginori 6 – Sesto Fiorentino

Pagina FB e INST: Festival delle Pasticcerie