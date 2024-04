Conad: a Firenze il Progetto Scuola 2024

Si è svolto ieri mattina l’ultimo incontro in live streaming della nuova edizione del Progetto Scuola di Fondazione Conad ETS, promosso da Conad Nord Ovest e realizzato insieme a Unisona. Un'importante iniziativa che coinvolge gli studenti italiani in molteplici incontri di formazione su tematiche attuali, mirando a sensibilizzare le giovani generazioni sulle sfide sociali del presente.

In questa tappa del progetto Conad Nord Ovest ha incontrato, presso il Cinema Astra,100 studenti dell’Istituto Alberti Dante e dell’IIS Leonardo Da Vinci. Durante l’evento, trasmesso in diretta dalla Piazza dei Mestieri di Milano, si è focalizzata l’attenzione sull’Intelligenza Artificiale e sulle più innovative applicazioni prodotte dalla convergenza tra nuove tecnologie, Metaverso, Realtà Virtuale, Robotica, per preparare le nuove generazioni ad affrontare con maggiore consapevolezza la rivoluzione in atto e le interazioni tra il mondo fisico e la dimensione digitale.

Tra gli ospiti della giornata Nello Cristianini (Professore di Intelligenza artificiale presso University of Bath, UK), Giulio Sandini (Direttore Fondatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova) e Luciano Floridi, con il coordinamento di Emanuela Girardi (Fondatrice e Presidente Popular Artificial Intelligence), e le performance del musicista, compositore, conduttore e autore televisivo Rocco Tanica.

A Firenze, ad accogliere gli studenti al cinema sono stati: Sara Funaro, Assessore Educazione, Welfare e immigrazione del Comune di Firenze; Roberto Toni, Presidente Conad Nord Ovest; Maurizio Barsacchi, Direttore Marketing, innovazione di Conad Nord Ovest; Vittorio Bonori, Expert Partner Bain&Company per il mondo dell’AI.

"Siamo davvero molto orgogliosi di aver coinvolto, anche per questa tappa di Firenze, tanti giovani studenti che hanno avuto l'opportunità di approfondire il ruolo dell’intelligenza artificiale e dei nuovi scenari digitali nelle dinamiche relazionali e nei contesti lavorativi, scolastici e creativi. – sottolineano Roberto Toni, Presidente Conad Nord Ovest e Maurizio Barsacchi, Direttore Marketing, Innovazione e Processi di Conad Nord Ovest – Rivolgiamo un’attenzione costante alle nuove generazioni e, attraverso iniziative come questa, ci impegniamo per stimolarle e accompagnarle nello sviluppo di un pensiero critico affinché siano pronti ad affrontare le sfide della nostra società.

L’educazione digitale rappresenta uno dei tasselli fondamentali nella formazione dei ragazzi e auspichiamo che il dibattito odierno abbia illustrato la necessità di sviluppare i contesti educativi con l’obiettivo di rendere gli studenti sempre più consapevoli. Un sentito ringraziamento a tutti gli studenti, agli insegnanti e alla Fondazione Conad ETS per aver contribuito a realizzare un progetto così significativo."

«Sostenere per il secondo anno questo importante progetto dedicato ai ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia per Fondazione Conad ETS è molto importante. In particolare, perché quest’anno la scelta dei temi da trattare è stata guidata dagli studenti che hanno partecipato all’edizione 2023 e hanno espresso le loro preferenze rispondendo a un sondaggio realizzato da Ipsos» ha dichiarato la Direttrice di Fondazione Conad ETS, Maria Cristina Alfieri «Così, come per l’incontro sulla cybermafia con il Presidente Pietro Grasso, e quello sulle dipendenze con il Gruppo Abele e Don Ciotti, ci fa piacere che i veri protagonisti di questi momenti siano proprio i ragazzi, con le loro idee, le loro opinioni, le loro emozioni.

Stimolarli a riflettere su temi così importanti è un modo per aiutarli ad essere più consapevoli di ciò che stanno vivendo e di ciò che accade accanto a loro. Grazie alla partecipazione delle nostre Cooperative e dei Soci Conad su tutto il territorio nazionale offriamo anche quest’anno alle scuole di ogni Regione l’accesso gratuito a un programma di incontri su temi che spaziano dal benessere psicofisico al dibattito sulle nuove tecnologie, dalla prevenzione delle dipendenze alla lotta alle mafie».

Conad Nord Ovest da sempre dedica grande attenzione alla scuola e al futuro delle nuove generazioni, in linea con strategia di sostenibilità “Sosteniamo il Futuro” con cui Conad si impegna a creare valore condiviso e a sostenere la crescita e lo sviluppo sostenibile per i territori, l’ambiente e per le comunità in cui opera. Negli anni la Cooperativa ha stretto una vera e propria ‘alleanza educativa’ con la scuola e l’istruzione che si riflette nelle nostre collaborazioni con le Università, in progetti come "Scrittori di Classe Conad" per accendere la passione per la lettura, fino a "Insieme per la scuola” che sottolinea ulteriormente la vicinanza e il ì sostegno agli studenti e alle istituzioni educative.

Un impegno che si è ulteriormente consolidato con la nascita della Fondazione Conad ETS. Grazie al Progetto Scuola vengono proposti agli studenti italiani diversi incontri dedicati a temi di grande attualità e interesse per le nuove generazioni: seguendo il medesimo format del primo incontro sulla legalità, le scuole di ogni Regione potranno accedere gratuitamente a un ricco programma di formazione che prevede giornate di educazione ambientale, alimentare e al rispetto dell’altro. Dibattiti, testimonianze, esperienze, film e immagini, per suscitare nei ragazzi la voglia di comprendere il presente e diventare attori del cambiamento.

Conad Nord Ovest è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 5 miliardi di euro. I territori in cui opera con 371 soci imprenditori e 18 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 23,4%, Piemonte, con quota di mercato al 5,4%, Liguria, con quota di mercato al 10,6%, Provincia di Mantova, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 12,7%, Toscana, con quota di mercato al 15,4%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 26,6% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 19,8%. Conad Nord Ovest conta 589 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format.

Fondazione Conad ETS è un ente del terzo settore istituito per volontà di Conad, prima insegna italiana della Grande Distribuzione. Nasce per mettere a fattor comune le iniziative di sostenibilità sociale e ambientale sostenute dalle 5 Cooperative associate a Conad (PAC 2000A, Conad Nord Ovest, Conad Centro Nord, CIA-Commercianti Indipendenti Associati, Conad Adriatico) sui territori di riferimento, valorizzandole e sviluppandone di nuove su scala nazionale. La finalità della Fondazione è filantropica: obiettivo di ogni intervento è l’impegno per il bene comune, il supporto alle comunità, la promozione di una cultura di sistema.

Unisona Live Cinema si occupa di produrre e distribuire contenuti culturali, iniziative educative live, film e spettacoli, sia attraverso la propria rete di centinaia di sale cinematografiche diffuse in tutta Italia, sia mediante la trasmissione live streaming con la piattaforma di cinema on-demand dedicata alla scuola, Keaton. Grazie al materiale didattico di preparazione, ogni proiezione diventa un'occasione per avviare percorsi di approfondimento fuori e dentro la scuola; la finalità è quella di facilitare una presa di coscienza dei ragazzi sui grandi temi dell’attualità.