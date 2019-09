Comune di Prato: l'elenco dei beneficiari del Pacchetto Scuola 2019/2020

In totale 300 euro di cui 80 erogati a novembre. Come accedere all'elenco e consultarlo

Comune di Prato: in corrispondenza dell’apertura dell’anno scolastico viene erogato in acconto l’importo di € 220,00 per ciascun studente beneficiario mentre il restante saldo, corrispondente a € 80,00, verrà erogato entro il mese di novembre.

Per sapere se si è beneficiari del contributo è necessario consultare l’elenco pubblicato sul sito del Comune di Prato, all’indirizzo http://www2.comune.prato.it/avvisi/2019/archivio17_12_503_471_25.html, ordinato per numero di protocollo. Il numero di protocollo è riportato in alto a sinistra sulla domanda cartacea e rilasciato al richiedente al momento della richiesta. Per consultare l’elenco occorre scorrerlo e trovare il proprio numero di protocollo o numeri di protocollo in caso di più figli. L’elenco riporta: il numero di protocollo, la data e l’importo del contributo per ogni figlio.

Il richiedente, che al momento della presentazione della richiesta ha optato per il bonifico su conto corrente bancario o postale o per l’accredito su carta prepagata, riceverà l’importo spettante direttamente sull’iban indicato nella domanda. Coloro i quali hanno invece scelto il pagamento in contanti dovranno recarsi allo sportello di una qualsiasi filiale della Banca Intesa San Paolo muniti di documento di identità in corso di validità e codice fiscale per riscuotere la somma assegnata, a partire da giovedì 19 settembre 2019 ed entro 90 giorni da tale data. Decorso tale termine decade il diritto alla riscossione.

In ogni caso i diretti interessati potranno chiedere informazioni presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (Corso Mazzoni 1, angolo p.za del Comune, tel. 800/058850, 0574/1836096 Orari: lunedi 9/13 - 15/17; martedi, mercoledi, giovedì e venerdi: 9-13) e il Servizio Pubblica istruzione U.O. Diritto allo Studio ( via Santa Caterina 17 tel. 1835120- 1835154)

Il Comune ricorda che è possibile ricevere, su smartphone, tablet, pc, informazioni in tempo reale riguardanti il Servizio Pubblica Istruzione mediante l’utilizzo di Telegram. Telegram è un app di messaggistica gratuita, semplice da scaricare e da usare, che permette di ricevere informazioni su bandi, pacchetto scuola, servizi mensa e trasporto scolastico,iscrizioni ai servizi, scioperi, ecc..

Ulteriori informazioni alla pagina http://www2.comune.prato.it/istruzione/telegram/pagina1184.html