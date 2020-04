Compleanno di Ribéry, gli auguri della Fiorentina e dei tifosi viola

Ph Alex Zani

Oggi 7 aprile il fuoriclasse francese compie 37 anni e fino dalla mattina è stato inondato di auguri, tra cui quelli del sindaco Nardella. Anche Caceres compie gli anni. Alle 16,30 Ilaria Mauro in diretta Instagram parlerà con i tifosi sul canale gigliato

Oggi Franck Ribéry compie 37 anni e il francese fino dalla mattina è stato inondato di messaggi di auguri. Quelli della Fiorentina, naturalmente, sui vari social network e quelli dei numerosissimi tifosi viola che vedono nel fuoriclasse transalpino un idolo indiscutibile. In questi giorni Ribéry e la sua famiglia non sono a Firenze ma in Germania, a Monaco di Baviera dove hanno casa e hanno vissuto per molti anni essendo Franck un perno del Bayern.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella si associa agli auguri con queste parole: "Buon compleanno @FranckRibery! Con la speranza di vedere presto le tue magie in campo".

Anche Martin Caceres oggi compie gli anni e anche per lui sono stati tantissimi gli auguri.

Intanto oggi alle 16,30 torna InstaLive, la diretta Instagram con la Fiorentina e sarà Ilaria Mauro ospite dei social viola per raccontare la sua quarantena e parlare ovviamente di calcio...in maniera un po' diversa però, nel suo stile molto divertente che tra l'altro l'ha portato a fare numerose gag con la compagna di squadra Paloma Lazaro assieme alla quale ha un profilo Instagram dedicato proprio ai loro scherzi.

Ci saranno domande, sorprese e come sempre sarò possibile interagire commentando il live. Per seguire la bomber viola basta collegarsi all'account Instagram @acf_women oggi pomeriggio alle ore 16:30!

Nel frattempo potete scrivere le vostre domande a Ilaria nei commenti dei post su Facebook, Instagram e Twitter.

Ci vediamo domani a InstaLive con Ilaria Mauro!