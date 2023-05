Compleanno di Francesco Nuti: oggi compie 68 anni

“Francesco Nuti compie oggi 68 anni. Simbolo di spontaneità toscana e fiorentina, con la sua comicità semplice e malinconica – spiega il consigliere delegato per la valorizzazione della fiorentinità Mirco Rufilli – ha disegnato la nostra città dove è nato e dove ha vissuto i primi anni di vita.

L’ha disegnata e raccontata in capolavori indiscussi che hanno fatto la storia del cinema italiano. Ne è testimonianza il grande affetto che anche nell’ultimo evento organizzato per la Settimana del Fiorentino per i 40 anni di “Io chiara e lo scuro” ha manifestato il suo pubblico.Pubblico che riempì in numero incredibile anche Piazza del Carmine quando organizzammo la proiezione per i 30 anni di Caruso Pascoski.La città di Firenze – conclude Mirco Rufilli – deve a Francesco Nuti film memorabili, scene indimenticabili, cult del cinema italiano ed entrate a pieno diritto nel vocabolario e gergo Fiorentino.Nel giorno del suo compleanno lo aspettiamo e lo abbracciamo con grande affetto, forza Francesco! Ti si vole bene”.