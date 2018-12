Compleanno del Santomato Live con tributi live a band che hanno fatto la storia dell’hard rock

Lo storico locale per musica dal vivo tra Prato e Pistoia questa settimana vede sul palco Norge con Andrea Braido e Arianna Antinori, Brain/Shake e Blue Drama

Questa settimana al Santomato Live (Pistoia) si festeggia il nono compleanno dall’inizio dei concerti dal vivo sul palco dell’ormai notissimo locale, e il successo, sempre crescente, si e' consolidato e affermato a livello non solo regionale, grazie a una programmazione attenta e mirata ad attrarre un pubblico eterogeneo per gusti musicali: band locali, contest e artisti italiani e internazionali, accuratamente selezionati dal direttore artistico Tony De Angelis.

Il primo grande evento che ha segnato la vera svolta del Santomato Live risale al dicembre 2014 quando sul palco salì in esclusiva per il centro Italia Ian Paice, storico batterista dei Deep Purple, con un enorme successo che ha fatto conoscere il locale oltre i confini toscani. La programmazione di concerti dal vivo è stabile e continuativa nelle serate di giovedì e venerdì, mentre il sabato da questa stagione si è aggiunto il dj set dance anni ’70, ’80 e ’90.

E niente di meglio per festeggiare un compleanno che farlo in compagnia di altri festeggiati: i Led Zeppelin! Domani, giovedì 20 dicembre, vedremo sul palco del Santomato Live i Norge, la celebre tribute band degli Zeppelin, che celebrano il cinquantesimo anniversario della fondazione della mitica band rock britannica. Special guest Andrea Braido, ex storico chitarrista di Vasco Rossi, che torna per la terza volta sul palco del locale Pistoiese, insieme ad una delle voci femminili rock più interessanti, la Janis Joplin Italiana Arianna Antinori, e Francesco Grandi.

Venerdì 21 sarà la volta dei BRAIN / SHAKE per un omaggio agli AC/DC, con una scaletta scelta dal pubblico che nelle scorse settimane ha partecipato al sondaggio su Facebook. Apriranno i Blue Drama.

E' consigliato prenotare cena (a buffet) e concerto o solo concerto al 333.4657051 o 0573.479957. Santomato Live Club si trova in via Montalese, 25/A in località Santomato (Pistoia).

NORGE, chi sono > https://www.nove.firenze.it/buon-cinquantesimo-led-zeppelin.htm

I BRAIN / SHAKE si formano nel novembre del 2008; ne fanno parte cinque musicisti dell’area fiorentina d’esperienza, attivi da molti anni in varie formazioni hard e heavy rock. La band ricrea nei propri live set l’energia e la carica che scaturiscono da un tipico concerto del mitico gruppo australiano; a questo si aggiunge una padronanza del palco frutto di anni di intensa attività concertistica, e una presenza scenica che ripropone il format AC/DC costituito dal chitarrista solista e cantante che calcano il palco in perfetto look Angus Young / Brian Johnson. I BRAIN / SHAKE omaggiano sia il repertorio di Bon Scott che quello dell’attuale cantante. La formazione: Maurizio “Pinolo” Muratori – voce; Danilo"Dany" Bacherini - chitarra solista; Alberto “Mr. Dry” Secchi -chitarra ritmica e voce; Andrea “Ace” Bartolini – basso e voce; Michele"Mike" Fanfani – batteria.

Blue Drama nascono nel 2017 a opera di Mario Assennato, Andrea Bartolini e Massimo D’Amico, musicisti fiorentini con alle spalle tre decenni abbondanti di palchi, sale prove e studi di registrazione. Amici ancor prima che compagni di avventura in svariate formazioni, i tre forgiano la loro nuova creatura sul classico modello del power trio di pura estrazione rock ‘70/’80 ma, con la peculiarità del cantato in Italiano.

Molto del loro background musicale personale è presente in questo progetto, così come molto delle loro varie esperienze in vari progetti originali rock/hard/heavy fra i quali Eclipse, Machine Messiah, Sabotage, Death SS, Devil’s Mojito, Mantra, Blue, Blue Gardenia e innumerevoli tribute band a Queen, Ac/Dc, Black Sabbath, Who, Kiss, Van Halen, Rainbow, Ozzy, Motley Crue, Bon Jovi, Beat Italiano e molto altro: insomma, un bagaglio musicale indubbiamente “pesante”.



