Com'era la Firenze del 1340?

Organizzato dalla Comunità di San Leolino e da quattro istituti universitari internazionali (Isi Florenze, Vanderbilt University, Gonzaga University in Florence e Fordham University), dal 21 al 23 giugno si tiene a Firenze (i primi due giorni proprio alla Certosa e il terzo a Palazzo Bargagli, Lungarno delle Grazie 22) il convegno internazionale “Figure e istituzioni della spiritualità e della cultura alle origini della Certosa di Firenze”.

L’incontro di studiosi – tutti di caratura internazionale - e studenti si prefigge di indagare le figure e le istituzioni della spiritualità e della cultura attive a Firenze al tempo della fondazione della Certosa del Galluzzo (c. 1340) dal punto di vista storico, religioso, politico, artistico e architettonico.

Gli interventi riguarderanno temi, istituzioni e personalità della spiritualità e della cultura nella Firenze del Trecento, quali il rapporto tra politica e religione, i movimenti spirituali del tempo, lo sviluppo dell’arte sacra tardomedievale, la comunità certosina di Firenze, la famiglia Acciaiuoli, nonché figure come la mistica svedese santa Brigida, il frate domenicano Jacopo Passavanti, il carmelitano e vescovo di Fiesole sant’Andrea Corsini. Verranno infine discussi anche i rapporti fra la Certosa del Galluzzo e le altre certose del tempo.

Questo il programma dettagliato del convegno internazionale.

Mercoledì 21 giugno

Sala Pio VI, Certosa di Firenze

17.00 Visita alla Certosa

18.30 Saluti istituzionali

19.00 Aperitivo

19.45 Spettacolo musicale a cura di Etruria Barocca (musica) e Capriccio armonico (danza)

Giovedì 22 giugno

Sala Pio VI, Certosa di Firenze

10.00 Relazione plenaria: Lorenzo Geri (Università La Sapienza, Roma), Petrarca e l’Ordine certosino.

Presiede Carmelo Mezzasalma

11.15 PRIMA SESSIONE

Presiede Alessandro Andreini

William Caferro (Vanderbilt University), Ruoli politici e culturali dei certosini nel Comune di Firenze

Laura De Angelis (Università di Firenze), La comunità certosina di Firenze tra XIV e XV secolo

Lorenzo Tanzini (Università di Cagliari), La politica religiosa degli Angioini, i vescovi e la Certosa di Firenze

Mauro Mazzucotelli (studioso indipendente), “La Certosa di Firenze illustrata con le sue memorie da un religioso professo della medesima”: un inedito manoscritto del 1804.

13.15 Pranzo nel refettorio della Certosa

Cripta della Certosa di Firenze

14.30 SECONDA SESSIONE

Presiede Jason Houston

Marco Cursi - Elsa Filosa (Università Federico II di Napoli - Vanderbilt University), Lapa Acciaiuoli tra Napoli e Firenze

Julia Holloway (Emerita, University of Colorado at Boulder), SOS: Sacred Conversations and the Certosa. Saint Bridget’s Revelation (4.7) on the Death of Niccolò Acciaiuoli.

Jane Tylus (Yale University), Santa Caterina da Siena e l’Ordine certosino.

16.15 Pausa caffè

16.45 TERZA SESSIONE

Presiede Francesco Vossilla

Francesco Paolo Tocco (Università di Messina), La cappella e il culto di San Tobia nella vita di Niccolò Acciaiuoli.

Mario Gaglione (studioso indipendente), Memorie degli Acciaiuoli tra Napoli e Firenze.

Francesca Marini (ISI Florence), Il monumento funebre di Niccolò Acciaiuoli alla Certosa al vaglio della “connoisseurship”.

Venerdì 23 giugno

ISI Florence - Palazzo Bargagli

Lungarno delle Grazie 22

9.00 Relazione plenaria: Francesco Salvestrini (Università di Firenze), L’Ordine certosino nel secolo XIV e le origini della Certosa di Firenze.

Presiede Stefano Baldassarri

10.00 QUARTA SESSIONE

Presiede Stefano Baldassarri

Gianni Festa O.P. (Studio Domenicano di Bologna), La fondazione della Certosa e il ruolo del domenicano Jacopo Passavanti.

Giovanni Leoncini (Università di Firenze), I primi priori della Certosa di Firenze.

Alessandro Andreini (Gonzaga University in Florence), Il carmelitano Andrea Corsini alla Certosa.

Vieri Mazzoni (studioso indipendente), I fondi Certosa Quaderno e Certosa Diplomatico.

11.30 Pausa caffè

12.00 Tavola rotonda conclusiva: nuove direzioni di ricerca

Per saperne di più si può scrivere all’indirizzo: certosadifirenze@gmail.com, oppure telefonare al numero 055 2049226.

INFO

Certosa di Firenze, via della Certosa 1, Galluzzo, Firenze

(posizione: https://goo.gl/maps/W9tRUyvVBjiUuFuv5)

Ingresso gratuito

Telefono +39 055 2047729

www.certosadifirenze.it

certosanews@gmail.com

Certosa: aperta tutti i giorni (escluso lunedì e domenica mattina) ore 10-12 | 15-18

Ingresso 5 euro; nel prezzo è compresa anche la visita guidata della Certosa tutti i giorni - escluso lunedì e domenica mattina - alle 10, 11, 15, 16.