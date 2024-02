Come sta Zia Caterina? Aggiornamento

Ph da Facebook Milano 25 Onlus

Caterina Bellandi, da moltissimi conosciuta come Zia Caterina, la tassista dal cuore d'oro, è da tempo in ospedale circondata dall'affetto di tutti. Oggi registriamo un aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

"Inizia per Caterina una nuova terapia ed una nuova lunghissima sfida che lei affronta con determinazione, sorriso e convinzione perché è stata diagnosticata una malattia autoimmune ingenerata come risposta al COVID.La fede la sostiene e sa che ogni male si trasformerà in un bene. L' amore che sta sentendo intorno a lei genera forza.Questa vicenda ci pone delle riflessioni su come non dimenticare di continuare a fare ricerca sul COVID, analizzando le possibili complicanze e le sue pericolose varianti.Appena sarà dimessa Caterina ha il desiderio di creare una task force di operatori sanitari (medici, infermieri, OSS...) che possa sostenere e favorire l'umanizzazione delle cure ed il rapporto con i pazienti visti come esseri umani e non come numero o patologia.A questo fine chiede a tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nel mondo della sanità di mandare una mail a questo indirizzo per iniziare già da ora a raccogliere la loro adesione (ringraziando i tanti che l' hanno già fatto) con un semplice nome, cognome, ruolo, numero di telefono e località di lavoro: milano25onlus@gmail.comInfine un ringraziamento speciale al Governatore Eugenio Giani che affettuosamente e generosamente ha portato i saluti e gli auguri di tutta la Toscana a Caterina e al personale sanitario che l' assiste", conclude l'aggiornamento via Facebook.