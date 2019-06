Come si verificano le tabelle millesimali di un immobile?

Risponde l'Amministratore di condomini Marco Suisola

Gentilissimo Suisola,

sono locatario di un immobile dove insistono altri appartamenti. L'amministratore di condominio, ha chiesto di far eseguire sopralluogo a terzo incaricato, per verificare i millesimi degli immobili.

Chiedo di conoscere, gentilmente, se debba esaudire la richiesta e le eventuali spese a chi debbono essere poste a carico.

Cordialmente.

Carlo B.

Salve,

presumo che in sede di riunione sia stato conferito incarico ad un tecnico per la verifica della correttezza delle tabelle millesimali in quel caso il tecnico viene pagato dal condominio e non si può vietare accesso. La revisione delle tabelle millesimali fa riferimento all'art. 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile e si può rendere necessaria quando vi sia un errore materiale, o incremento superiore ad un quinto del valore della singola unità immobiliare.

Nella speranza di essere stato chiaro porgo con l'occasione cordiali saluti