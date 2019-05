Come lo vuoi il Negroni? Completo!

Fotogallery Alessandro Rella - PhotoPress.it

AtriumBar propone la fusione di due eccellenze fiorentine in un cocktail unico nel suo genere

L'estro dei due Bartender, Edoardo Sandri e Simone Corsini anche questa volta ha superato ogni limite e immaginazione.

Proprio così, Edoardo e Simone hanno fuso il Negroni (che festeggia i suoi primi cento anni) e "i panino con i Lampredotto" (eccellenza culinaria fiorentina).

Per molti potrebbe essere un abbinamento FOLLE ma vi posso garantire che è di una bontà e delicatezza uniche.

Certo, potrei decantarlo e descrivervelo in ogni suo passaggio, ma l'unico consiglio che mi sento di darvi è... provatelo!

P.s. il "Negroni Completo" è accompagnato da uno specialissimo mini panino con il lampredotto.

Oltre al Negroni Completo, nella Cocktail List per la Florence Cocktail Week, troviamo Il Palagio, Magnolia e al Fresco ( i tre cocktail sono ispirati ai nomi dei ristoranti del Four Seasons di Firenze)



Ringraziamo AtriumBar del Four Seasons Firenze per l'ospitalità.

Claudio Mallardo e Andrea Marenda per l'accoglienza e l'impeccabile servizio.

Edoardo Sandri & Simone Corsini per aver pensato al " Negroni Completo "