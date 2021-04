Colombina 2021, volo ok: buon auspicio per Firenze e tutta la Toscana

ph Facebook Giani

Oggi domenica 4 aprile 2021 il volo della Colombina allo Scoppio dei Carro di Firenze è stato perfetto e questo tradizionalmente viene considerato segnale di buon auspicio per le campagne fiorentine e per tutta la città in generale. Anche lo Scoppio è stato perfetto.

In sindaco Dario Nardella, date le limitazioni anti Covid, era tra i pochi presenti e commenta così la cerimonia: "La Colombina ha fatto il suo volo con successo! Speriamo che sia di buon auspicio per Firenze e per tutto il Paese. E con lo Scoppio del Carro, buona Pasqua a tutti!".

A margine dello Scoppio del Carro è avvenuto il sorteggio delle semifinali del Calcio Storico Fiorentino che vedranno di fronte Bianchi contro Azzurri e Rossi contro Verdi.

Il presidente del Calcio Storico Fiorentino, Michele Pierguidi, commenta così: "Lo Scoppio del Carro è stato bellissimo. Ci era mancato lo scorso anno e ne avevamo bisogno. E la Colombina è volata senza problemi, il segno di buon augurio e di speranza che attendevamo. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato per la buona riuscita di questa cerimonia stupenda, sperando di poter tornare presto a organizzarla con il Corteo e tantissimo pubblico. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua Firenze".

Presente come sempre anche Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana: "Buona Pasqua di cuore. Lo scoppio del carro rappresenta la più antica delle nostre tradizioni popolari, oggi la colombina ha fatto il suo percorso per accendere il fuoco in modo perfetto all’andata e al ritorno nell’altare del Duomo. Per secoli questo ha significato buon auspicio. Speriamo che tutti insieme possiamo da qui vedere la luce nel futuro della nostra comunità".

La cerimonia è stata ripresa da Toscana Tv. Con la collaborazione di Florence Multimedia, su You Tube è disponibile il video.