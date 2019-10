Fondazione Architetti Firenze: Colomba Pecchioli nuova presidente

Prima donna eletta alla guida dell'Ordine fiorentino nel 2012, riceve ora il testimone da Silvia Moretti. “Porteremo la nostra attività nelle scuole, nei luoghi della cultura e negli spazi pubblici, per fare rete con le altre realtà attive sul territorio”

Firenze, 22 ottobre 2019 – Passaggio del testimone alla guida della Fondazione Architetti Firenze: la nuova presidente è Colomba Pecchioli, che prende il posto di Silvia Moretti.

Fiorentina, laureata con lode alla Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, architetto libero professionista, socia dello studio “p+p architetti associati”, nella sua attività Pecchioli ha partecipato a concorsi nazionali e internazionali, collaborato con l’Università di Firenze per la didattica e promosso network come “ottoperotto”, con l’obiettivo di promuovere l’architettura contemporanea a Firenze, anticipando molti temi legati al riuso e alla riattivazione debole e temporanea di spazi dismessi.

Nel 2009 ha partecipato al rinnovamento dell’Ordine degli Architetti di Firenze, di cui nel 2012 è stata eletta prima presidente donna. Dal 2017 è membro del Direttivo della Fondazione Architetti, in cui è referente dell’attività eventi e cultura.

“Come da indirizzo politico e statutario procediamo con la rotazione biennale delle cariche, in continuità con quanto realizzato negli ultimi anni sotto la presidenza di Silvia Moretti per portare avanti il lavoro di rafforzamento del profilo culturale delle attività della Fondazione, di consolidamento della Palazzina Reale come luogo per tutti e come spazio promotore e promulgatore della cultura dell'architettura, e di potenziamento, in sinergia con l'Ordine, delle attività di servizio per i professionisti”, illustra la neopresidente. Che spiega che se da un lato l'obiettivo è quello di continuare a fare della sede di Ordine e Fondazione Architetti Firenze in piazza Stazione “un punto di riferimento”, dall'altro la Fondazione “si aprirà sempre più verso la città portando la sua attività all'esterno e diffondendo la cultura dell'architettura a tutti i livelli, nelle scuole, nei luoghi della cultura, negli spazi pubblici del territorio, facendo rete con altre istituzioni, enti e associazioni attivi in città, dando vita a itinerari di architettura, attività per adulti e bambini, eventi dedicati alla sostenibilità e molto altro ancora, per promuovere una cultura del progetto e una diffusione delle buone pratiche legate al tema dell'architettura a trecentosessanta gradi, oltre alla conoscenza del ruolo dell'architetto nella e per la società”.

E proprio per rafforzare e far crescere la figura dell'architetto, “grande attenzione sarà rivolta alla formazione dei professionisti – conclude Pecchioli – un aspetto fondamentale che vogliamo continuare a curare nel migliore dei modi, portando avanti insieme all'Ordine servizi e attività per gli iscritti”.

FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE

La Fondazione Architetti Firenze, costituita dall’Ordine degli Architetti PPC di Firenze, ha lo scopo di promuovere, valorizzare e qualificare con progetti culturali e di formazione la professione di Architetto; sostenere e divulgare attività culturali e di ricerca per l’aggiornamento e l’adeguamento della sua figura professionale; divulgare e realizzare iniziative editoriali, a stampa, audiovisive, di

carattere informativo e multimediale; organizzare corsi di perfezionamento, aggiornamento e orientamento della professione; istituire, sostenere premi e borse di studio di ricerca scientifica nelle materie di competenza della professione; organizzare convegni, mostre, seminari di studio; collaborare con altri Enti e Fondazioni.

La Fondazione riveste un ruolo fondamentale nell’offerta formativa di settore sul territorio fiorentino e regionale, perseguendo l’obiettivo di offrire a tutti gli iscritti all’Ordine un’ampia scelta di corsi, workshop e seminari accreditati, volti alla diffusione della cultura architettonica.

L’Ordine degli Architetti PPC di Firenze insieme alla Fondazione Architetti Firenze, in accordo con Grandi Stazioni, hanno dato vita all'interno della Palazzina Reale di Santa Maria Novella a un nuovo spazio culturale aperto alla città, ridefinendolo come un punto d’incontro, un centro, dove sviluppare e stimolare una riflessione intorno all’architettura quale elemento determinante della trasformazione del territorio. Un osservatorio permanente sullo sviluppo urbano, un luogo dove formazione professionale e informazione sui temi dell’architettura procedano insieme