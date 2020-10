Collodi protagonista su Sky Arte

Vergassola e Galanti nel paese di Pinocchio

Collodi, 12 ottobre 2020 – Il Parco Policentrico di Collodi – Pinocchio sarà protagonista domani sera, martedì 13 ottobre alle 21.10, su SkyArte.

I luoghi che hanno ispirato e che celebrano di genio di Carlo Collodi e del suo personaggio Pinocchio saranno al centro della puntata di domani sera, nella sesta edizione di Sei in un Paese Meraviglioso, guida turistica alla scoperta delle meraviglie e del patrimonio artistico del Bel Paese lungo la rete autostradale, condotta dall’attore Dario Vergassola e dall’attrice Miriam Galanti.

La troupe televisiva di Sky ha girato per due giorni nel paese del burattino per presentare e far conoscere, con bravura e tanta simpatia, il Parco di Pinocchio, lo Storico giardino Garzoni, la Casa delle Farfalle e l’antico borgo di Collodi. I luoghi, che hanno ispirato Carlo Collodi che ha legato a questa terra i suoi ricordi di infanzia presso i nonni materni.

Le riprese sono dello scorso 17 e 18 luglio ed è stata l’occasione per il presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Pier Francesco Bernacchi, e per il Segretario Generale, Davide Battistini, di donare a Dario Vergassola uno dei famosi zecchini di Pinocchio.