Codice giallo a Firenze per vento e temporali forti

Confermato il codice giallo a Firenze per vento, temporali forti, pioggia e conseguente rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore (che comprende i corsi d'acqua secondari come Ema, Mugnone e Terzolle). E' quanto prevede il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Le allerte si concluderanno domani, venerdì 3 novembre: alle 6 quella per i temporali, alle 8 quella per il rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore e alle 18 quella per il vento.Visto il quadro molto incerto la sala operativa della protezione civile del Comune di Firenze rimarrà aperta ininterrottamente con squadre volontariato in disponibilità per monitorare l'evoluzione.

Previsioni meteo (fonte Centro funzionale regionale):

una perturbazione ben strutturata in transito sul centro-nord Italia; la parte più intensa è attesa sulla Toscana tra la sera di oggi, giovedì, e le prime ore di domani venerdì.PIOGGIA: oggi, giovedì, precipitazioni inizialmente sul nord-ovest, in intensificazione a partire dal primo pomeriggio quando potranno assumere carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità. Dalla sera le precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale tenderanno a trasferirsi alle altre zone della regione.Cumulati medi intorno abbondanti sul del nord-ovest non abbondanti altrove; massimi molto elevati dell'Appennino Tosco-Emiliano e sulle Apuane (L, S1, V), elevati sul resto del nord-ovest, solo localmente elevati sul resto della regione.

Intensità orarie massime molto forte sul nord-ovest, generalmente forte altrove.Domani venerdì, migliora con residua instabilità: possibilità di precipitazioni a carattere più sparso e intermittente e generalmente meno intense: si prevedono cumulati medi significativi con massimi fino sui rilievi di nord ovest, non elevati altrove, con intensità oraria moderata.TEMPORALI: oggi, giovedì, possibili temporali, anche di forte intensità, inizialmente sul nord-ovest, in trasferimento alle altre zone della regione tra il tardo pomeriggio e la serata.

Domani, venerdì, nottetempo residue temporali su grossetano, aretino e senese. Possibili colpi di vento e grandinate.VENTO: oggi, giovedì, rinforzo dei venti da sud (Ostro) dalla tarda mattinata in rotazione a sud ovest (Libeccio) sul mar Ligure nel pomeriggio e in serata; possibili violenti raffiche sui crinali appenninici e sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino , sull'Arcipelago settentrionale (Gorgona e Capraia) e lungo la costa centrale. Domani, venerdì, modesta attenuazione nottetempo; dalla mattina e nel pomeriggio nuovo rinforzo del vento di Libeccio (sud ovest) con possibili violente raffiche fino a 80-100 km/h lungo la costa centro settentrionale, sull'Arcipelago settentrionale (Gorgona e Capraia) e sui crinali appenninici settentrionali.