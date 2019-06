"Climate change", a Firenze l'Isola della sostenibilità

Il capoluogo toscano tra le dieci tappe del tour. Tra gli obiettivi, mettere a fuoco le problematiche più urgenti e orientare i ragazzi a nuove opportunità lavorative

Roma, 3 giu. - Dieci tappe che attraversano l'Italia da nord a sud, dibattiti, attività esperienziali, laboratori, progetti didattici e un concorso per le scuole. Sono tutte le attività del progetto 'Isola della sostenibilità', che torna con una nuova edizione ma con gli stessi obiettivi: approfondire le tematiche legate al Goal 13 dell'Agenda 2030 dell'Onu: 'Agire per il Clima, adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze'.

Fino al prossimo dicembre, istituzioni, enti di ricerca e aziende incontrano i ragazzi delle scuole per educare ed informare le nuove generazioni sui temi dello sviluppo sostenibile.

L'isola farà tappa a Torre del Greco (Na), Alatri (FR), Matera, Padova, Terni, Firenze, Andria (Bt), Palermo, Bologna e Milano. Ogni appuntamento, della durata di quattro ore è suddiviso in due sessioni: una parte divulgativa ed una laboratoriale.

L'obiettivo è interagire con i ragazzi sulle conseguenze del Climate Change, informarli sulle problematiche connesse, comunicare le soluzioni da adottare e orientarli a nuove opportunità lavorative. Ogni appuntamento è incentrato su un tema specifico, con la priorità di mettere a fuoco, in maniera concreta, le problematiche più urgenti e più sentite legate al territorio. Il tour di 'Isola della Sostenibilità' si concluderà con un grande evento finale a Roma, dal 4 al 7 dicembre.

Maggiori info isoladellasostenibilita.com