Classica: nel fine settimana un prestigioso appuntamento

Daniil Trifonov e Sergei Babayan, due nomi di punta fra i più apprezzati pianisti della scena internazionale, domenica 13 febbraio saranno assieme sul palcoscenico del nuovo auditorium “Zubin Mehta” del Teatro del Maggio per un importante concerto, coproduzione tra gli Amici della Musica di Firenze e la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. In programma tre composizioni del grande compositore Sergej Rachmaninov: in apertura la Suite n. 1 in sol minore op. 5 per due pianoforti, seguita dalla Suite n. 2 in do maggiore op. 17 per due pianoforti. In conclusione al concerto le "Danze Sinfoniche" op. 45a, nella versione per due pianoforti firmata dallo stesso Rachmaninov.

Daniil Trifonov vincitore di un Grammy Award e del premio Artist of the Year del Musical’s America 2019, è senza dubbio, nonostante la giovane età, uno dei pianisti più singolarmente dotati della scena musicale internazionale: ha iniziato a studiare musica all’età di cinque anni con Tatiana Zelikman all’ “Accademia di musica Gnessin” di Mosca per poi proseguire i suoi studi negli Stati Uniti al “Cleveland Institute of Music” proprio con Sergei Babayan.

La consacrazione definitiva arriva nel maggio del 2011 con la vittoria del “Concorso pianistico internazionale Arthur Rubinstein” di Tel Aviv (dove riceve anche il premio per la migliore esecuzione di un brano di Chopin, il premio per la miglior prova di musica da camera e il premio del pubblico) e, appena un mese dopo, del “Concorso internazionale Čajkovskij” di Mosca. Nel 2013 ha ricevuto il prestigioso “Premio Franco Abbiati” quale miglior solista dall’Associazione nazionale dei critici italiani.

Oltre a essere stato ospite stabile in alcune delle più prestigiose istituzioni musicali come i Berliner Philharmoniker e alla Musikverein di Vienna è regolarmente nei cartelloni dei maggiori festival, istituzioni e palcoscenici internazionali, tra cui il Concertgebouw di Amsterdam, il Teatro alla Scala e la Carnegie Hall di New York. Al Teatro del Maggio, dopo aver debuttato in occasione del concerto da lui tenuto, sempre in coproduzione con Amici della Musica Firenze, il 2 novembre 2018, si è recentemente esibito con la direzione del maestro Zubin Mehta nel concerto del “Ciclo Brahms” andato in scena il 21 giugno 2021 ed ancora disponibile in streaming sulla piattaforma di ItsArt.

La pianista Martha Argerich ha detto di lui: “Ha tutto e di più ... la tenerezza e l'elemento demoniaco. Non ho mai sentito niente del genere”.

Sergei Babayan, che di Daniil Trifonov è stato fra i maestri più influenti, è uno dei principali pianisti del nostro tempo acclamato per la sua intensità emotiva e l'energia audace. Alla ribalta sin dal 1989 quando, nel volgere di breve tempo, vinse numerosi concorsi internazionali come il “Robert Casadesus International Piano Competition” (da allora ribattezzato Cleveland International Piano Competition), l' “Hamamatsu International Piano Competition” in Giappone e lo “Scottish International Piano Competition” di Glasgow.

Dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti, è entrato a far parte del “Cleveland Institute of Music” nel 1992 come musicista residente. Da allora si è esibito in palcoscenici prestigiosi come la Carnegie Hall, la Wigmore Hall, il Théâtre des Champs-Elysees, la Konzerthaus di Berlino e il Prinzregententheater di Monaco; oltre a essersi esibito ai festival di Salisburgo, Verbier e La Roque d'Anthéron. Ha inoltre collaborato con alcuni dei principali direttori d'orchestra del mondo, tra cui Valery Gergiev, Neeme Järvi e Rafael Payare. Per il pianista armeno il concerto del 13 febbraio segnerà inoltre il suo debutto assoluto sulle scene fiorentine.

Per gli Amici della Musica è una settimana particolarmente intensa, che vedrà altri due appuntamenti in cartellone al Saloncino del Teatro della Pergola. Sabato 12 febbraio, alle ore 16.00, si esibiranno Lorenza Borrani al violino, Ursina Maria Braun al violoncello e Alexander Lonquich al pianoforte, che eseguiranno i Trii n. 1 in re minore op. 63, n. 2 in fa maggiore op. 80 e n. 3 in sol minore op. 110 di Schumann.

Lunedì 14 febbraio alle ore 21.00 sarà la volta di uno dei maggiori ensemble vocali in attività, Les Arts Florissants diretti dal tenore Paul Agnew, che eseguiranno un programma con musiche di Tomkins, Della Marra, Gesualdo.

I biglietti in questo caso sono in vendita presso il Teatro della Pergola (dal martedì al sabato ore 10.00-19.00 / domenica ore 10.00-13.00 / lunedì chiuso) e online su TicketOne.