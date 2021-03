Rally: Ciuffi - Gonella al via del CIR con Squadra Corse Angelo Caffi

Colori ACI Team Italia per il driver fiorentino ed il co-pilota piemontese sulla nuova Skoda Fabia R5 EVO2 curata da Balbosca

Firenze, 1 marzo 2021 – Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella, equipaggio ACI Team Italia, parteciperanno al Campionato Italiano Rally 2021 su Skoda Fabia R5 nell’evoluta versione EVO2, curata dalla piemontese Balbosca ed equipaggiata con pneumatici Pirelli.

Il 27enne pilota fiorentino ed il professionale co-pilota piemontese saranno nuovamente affiancati dalla Squadra Corse Angelo Caffi, il sodalizio bresciano presieduto da Benedetta Caffi, che torna nella massima serie tricolore.

Auto nuova per l’equipaggio della nazionale italiana, seppur dopo una prima conoscenza avuta con la vettura ceka a fine 2020, ma adesso si tratta di usare appieno il potenziale della nuova versione EVO 2. Primi test su asfalto nei prossimi giorni, in vista del primo appuntamento del tricolore che sarà in Toscana al 44° Rally del Ciocco e Valle del Serchio il 12 e 13 marzo. Saranno dei test finalizzati a prendere confidenza con la 4x4 ed effettuare le prime regolazioni anche in relazione agli pneumatici Pirelli, coperture che l’equipaggio ben conosce.

-“Essere stati selezionati da ACI Team Italia anche per il 2021 è una grande gratificazione che speriamo di ricambiare con dei risultati soddisfacenti - ha dichiarato Ciuffi - sarà una stagione impegnativa, che abbiamo pianificato con attenzione insieme ai nostri partner. Con una macchina di ultima generazione gestita da un team accreditato e affiancati da una scuderia di prestigio, possiamo pensare con serenità ad apprendere al meglio le competizioni vissute nella classe regina. Nicolò ed io sebbene molto affiatati, siamo consapevoli che ancora abbiamo molto da imparare, per cui la prerogativa è capire l’auto e entrare nel miglior feeling senza perdere di vista il confronto con avversari motivati e forti”-.