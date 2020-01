Città "sostenibili": missione di Nardella in Portogallo

Il sindaco di Firenze oggi e domani a Porto per il Cities Forum 2020

Missione di due giorni in Portogallo per il sindaco e vicepresidente di Eurocities Dario Nardella, che oggi e domani sarà a Porto per partecipare al ‘Cities Forum 2020’ dal titolo ‘Creiamo insieme un futuro sostenibile per le città’.

Il Forum organizzato dalla Commissione europea riunisce i principali attori dello sviluppo urbano a livello europeo, nazionale e locale. La due giorni portoghese sarà l’occasione per presentare e condividere i progetti realizzati e i risultati raggiunti dalle varie città europee e riflettere sullo sviluppo urbano futuro nell’ambito della politica di coesione, compreso il futuro dell’Agenda urbana per l’Unione europea.

Il sindaco Nardella come vicepresidente di Eurocities sarà tra coloro che apriranno ufficialmente i lavori e interverrà nel panel dedicato a come le politiche urbane europee sosterranno lo sviluppo delle città.