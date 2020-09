Cirk Fantastik! al Parco dell'Acciaiolo

XVI edizione al via mercoledì 2 settembre a Scandicci

Firenze, 1 settembre 2020 – Cirk Fantastik! - il Festival che ogni anno porta nell'area metropolitana fiorentina compagnie italiane e internazionali di circo contemporaneo - cambia forma e lascia i consueti chapiteaux per spostarsi in spazi all'aperto.

La rassegna supportata da Scandicci Open City 2020 del Comune di Scandicci, si terrà dal 2 al 6 settembre al Parco e al Pomario del Castello dell'Acciaiolo, mentre dal 23 al 25 settembre ritornerà nel luogo in cui venne ospitata nella sua primissima edizione nel 2010, la Limonaia di Villa Strozzi. Cirk Fantastik 2020 è un progetto di Aria Network supportato da Mibact, Fondazione CR Firenze, Comune di Scandicci - Scandicci Open City 2020. È patrocinato dal Comune di Firenze. Media partner: Quinta Parete, Juggling Magazine e Controradio.

Mercoledì 2 settembre - primo giorno di programmazione

L’area del festival (Giardino del Castello dell'Acciaiolo) è aperta tutti i giorni (dalle 17.00 alle 24, la domenica dalle 16.00 alle 23) ed è ad ingresso libero. In programma aperitivi, laboratori gratuiti per bambini, food truck e mercatino artigianale. Gli spettacoli si tengono invece al Pomario, suggestivo spazio all'interno del parco che a partire dalle 18 ospiterà “Nani Rossi Show”. Sul palco virtuosismo acrobatico e giocolieristico eseguito con uno spirito comico infallibile ed elegante. Una ventata di aria fresca al repertorio del teatro di strada italiano. Alle 19 laboratori gratuiti di circo per bambini dedicati alla sperimentazione delle discipline circensi, mentre alle 21 è la volta di “Cartoon Toylete”di El niño del retrete, della Compagnia Teatro nelle Foglie. Presentato in numerosissimi Festival internazionali e premiato in tutto il mondo, “Cartoon Toylete” porta con sé un umorismo dissacrante e ironico. Uno spettacolo pieno di emozioni e di gioco dallo stile insolito, interpretato da un personaggio delirante. Acrobazie e risate a crepapelle sono assicurate. Ticket (5/3 € - under 25: 1 €). Prevendita consigliata su https://scandicciopencity.ticka.it