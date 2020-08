Incontri su giornalismo, imprenditoria e politica al Principe di Piemonte

Viareggio propone una serie di talk di fine estate, nello scenario elegante ed esclusivo del grand hotel, uno dei luoghi simbolo della Versilia e del turismo italiano. Sono cinque gli appuntamenti in calendario de “Gli incontri del Principe” e a condurli sarà il giornalista Stefano Zurlo, inviato speciale de “Il Giornale”

Si partirà domenica 23 agosto con Alessandro Sallusti, direttore del quotidiano “Il Giornale”, e Flavio Briatore, noto imprenditore e manager italiano. Si discuterà e ci si confronterà sulle tematiche attuali dell’Italia del dopo lockdown. Giovedì 27 agosto sarà la volta di Marco Travaglio direttore de “Il Fatto Quotidiano”. Sabato 29 agosto interverrà Maurizio Belpietro direttore de “La Verità” e di “Panorama”. A settembre sarà la volta del senatore Matteo Renzi di Italia Viva e di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Gli incontri dureranno circa un’ora e mezzo e si terranno nel tardo pomeriggio. Tanti i temi in ballo: dalla tenuta del Governo, al Mes fino al dibattito sugli aiuti europei.

“Gli incontri del Principe” diventeranno un format permanente e una rassegna culturale, un confronto libero e un contributo a Viareggio e al Paese che proseguirà in autunno e andrà avanti anche in inverno con nuovi appuntamenti che vedranno il Grand Hotel Principe di Piemonte il punto di riferimento, come nel passato, il salotto culturale della Versilia” - dichiara il direttore dell’hotel Salvatore Longo.

La conduzione è affidata a Stefano Zurlo, inviato speciale de “Il Giornale”, che da 30 anni frequenta Viareggio e il suo splendido mare. "Per me è veramente un grande onore avere l’occasione di essere qui, da Milano sono sempre venuto con la mia famiglia in vacanza a Viareggio - afferma Stefano Zurlo - Vedevo il Principe da fuori, ma mai avrei pensato di condurre qui degli incontri. Incontri che si pongono come servizio culturale, in una città che è la storia del turismo in Italia. L’intento è infatti rilanciare anche l’immagine stessa di Viareggio, con un progetto contemporaneo, al passo coi tempi ma non effimero".

Una novità per il Grand Hotel Principe di Piemonte, ma non per la Versilia, dove il panorama di incontri e salotti culturali è da sempre ben nutrito a partire dallo storico Caffè della Versiliana.

“Si tratta di una serie di appuntamenti – continua Stefano Zurlo – con personaggi molto conosciuti al grande pubblico, che garantiscono un’offerta culturale di qualità e sono in grado di contribuire alla crescita e al rilancio di Viareggio”.

A rendere ancora più incandescente e interessante il dibattito è il calendario politico: gli incontri infatti si svolgeranno a poche settimane dalla tornata elettorale che in Toscana riguarda le regionali e a Viareggio anche il comune.

Il calendario aggiornato de “Gli incontri del Principe” sarà pubblicato sul sito www.principedipiemonte.com