Cinema: all'Odeon il film-evento di Werner Herzog su Bruce Chatwin

Lunedì 19 e Mercoledì 21 (ore 17 – 19 – 21) Ottobre un importante evento speciale al Cinema Odeon di Firenze, che presenta in esclusiva assoluta il nuovo straordinario film documentario del grande regista tedesco Werner Herzog: NOMAD - IN CAMMINO CON BRUCE CHATWIN (versione originale con sottotitoli in italiano). Un viaggio intimo che Herzog intraprende idealmente con il viaggiatore-scrittore inglese Bruce Chatwin, uno dei più grandi autori del Novecento. La proiezione di Lunedì 19 (alle ore 21) sarà introdotta da Antonio Gonnella (camminatore e autore del libro “Passaggio a Sud”), quella di Mercoledì 21 (alle ore 21) dalla prof.ssa Sabrina Tosi Cambini (antropologa presso l'Università di Firenze).

Durante gli ultimi anni della vita di Bruce Chatwin il regista Werner Herzog ha collaborato con lo scrittore inglese ad alcuni progetti e fra i due è nata un'amicizia istintiva e profonda. In Nomad Herzog ripercorre le tracce dei pellegrinaggi che Chatwin ha compiuto alla ricerca dell'anima del mondo, attraversando continenti con l’inseparabile zaino di pelle sulle spalle: quello zaino che ora appartiene a Herzog, e che diventa il terzo protagonista del film. Nomad ci porta con sé alla ricerca del brontosauro, in Patagonia, davanti al relitto di una nave “fitzcarraldiana” a Punta Arenas, a Silbury Hill, nell'entroterra australiano e dentro caverne preistoriche o cimiteri indigeni: “luoghi in cui i nostri percorsi si sono incrociati, o che avevamo esplorato indipendentemente l’uno dall'altro”, come ricorda il regista.

Percorsi che, nei romanzi di Chatwin, "creano racconti mitici nella forma di viaggi della mente", scandagliando incessantemente "la natura dell'esistenza". Oggetti che, allineati nella vetrina delle curiosità composta da Herzog, consentono di risalire alle loro origini come faceva Chatwin, che da una pelle di brontosauro ricostruiva un'era scomparsa da millenni: fra tutti i taccuini dello scrittore, vere e proprie cosmogonie universali. Herzog arricchisce le immagini con le parole dei libri letti dallo stesso scrittore o dal regista, nel suo inconfondibile accento teutonico, e con le testimonianze di biografi, antropologi, archeologi e della vedova di Chatwin, Elizabeth. Nomad, come i romanzi di Chatwin, va alla ricerca dell'"essenza della vita e la possibilità di diventare umani", ci prende per mano e prosegue per suoni e immagini il percorso dello scrittore tramandando la sua storia, "tenendo insieme la terra" e continuando il suo canto.