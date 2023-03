Ciclostorica La Lastrense: la seconda edizione

La seconda edizione della ‘Ciclostorica La Lastrense’ è organizzata dal Gruppo Sportivo Tre Emme di Lastra a Signa, in programma il prossimo 19 marzo con partenza e arrivo a Lastra a Signa dopo aver attraversato i comuni di Scandicci, Montespertoli, San Casciano Val di Pesa e Montelupo Fiorentino attraverso le colline fiorentine. La ciclostorica farà anche da partenza al 12° Giro d’Italia d’Epoca (prima volta in Toscana) ed è valevole anche come prova della Coppa Toscana Vintage e della manifestazione Giro d’Italia Unione Nazionale Veterani dello Sport. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa, con il patrocinio della Regione, della Città Metropolitana di Firenze e dei Comuni di Lastra a Signa, Scandicci, Montespertoli, San Casciano Val di Pesa e Montelupo Fiorentino.

Il Giro d'Italia d'Epoca è un insieme dei percorsi storici fatti in bicicletta rievocando vecchie competizioni, che si va componendo tappa per tappa con le manifestazioni locali: a Lastra a Signa è "La Lastrense" a portare in terra fiorentina il Giro degli amanti della bicicletta vintage.

Per il secondo anno, infatti, dopo il successo del 2022, il Gruppo Sportivo Tre Emme di Lastra a Signa presieduto da Antonio e Mauro Caverni, organizza la ciclostorica “La Lastrense”, manifestazione a carattere nazionale di bici d’epoca che si inserisce così nelle tappe del Giro, valevole anche come prova della Coppa Toscana Vintage e della manifestazione Giro d’Italia U.N.V.S.

Dopo la tappa di Lastra a Signa il Giro d'Italia d'Epoca proseguirà con le tappe di Carpi (Mo), Rovato (Bs), Ragusa (Rg), Monticelli Terme (Pr), Noci (Ba), Monte Alegre (Brasile), Albiano d’Ivrea (To), Repubblica San Marino, Castellana coppi (Al), Sao Luiz Paraitinga (Brasile), L’ Aquila, Lugo di Romagna (Ra), Belgioioso (Pv), San Floriano del Collio (Go), Foligno (Pg), e terminerà a Ravenna con la Ciclostorica La Divina.

La Ciclostorica “La Lastrense” , inoltre, fa parte del circuito delle società amiche del Ciclo Club EROICA, ed è una manifestazione con bicicletta e abbigliamento vintage a partire dagli ultimi anni dell’ ottocento fino al 1987, con l'intento di rievocare la storia del ciclismo. Si svolgerà su strada e tratti di strade bianche, con ristori lungo il percorso e sapori tipici della cultura toscana. E’ un evento di Turismo Sportivo green, la partenza e l'arrivo sarà nel centro storico di Lastra a Signa si snoderà sulle colline intorno a Firenze toccando i comuni di Scandicci, Montespertoli, San Casciano e Montelupo Fiorentino, con l’adesione del Touring Club Italiano e della Fiab.

Nei due giorni precedenti sono in programma l’accoglienza dei partecipanti che potranno scegliere tra quattro percorsi possibili:

PERCORSO “SCANSALAVILLA” KM 31 dislivello Mt 160, una sola salita. Un settore sterrato .