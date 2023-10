​Ciclamini per aiutare i figli di Klodiana Vefa

Ciclamini e piante aromatiche della solidarietà per aiutare i figli di Klodiana Vefa, la donna uccisa a colpi di pistola dall’ex marito poi suicidatosi. Le imprenditrici agricole di Donne Impresa Coldiretti Firenze Prato rispondono presente all’appello del sindaco di Castelfiorentino promuovendo per sabato 7 ottobre 2023 al mercato di Campagna Amica del Parco delle Cascine a Firenze, una iniziativa per raccogliere fondi che saranno versati sul conto corrente aperto dal Comune di Castelfiorentino. Tra i banchi del mercato contadino, per tutta la mattina, sarà allestito uno stand dove saranno distribuiti esemplari di ciclamini e di piante aromatiche, rosmarino, salvia, basilico, nate e coltivate in Toscana in cambio di una donazione economica.

“E’ una iniziativa che è nata d’istinto, all’interno del nostro movimento, da sempre attento al molto tema della violenza contro le donne. – spiega Silvia Giovannini, Delegata Donne Impresa Coldiretti Firenze Prato – La tragedia di Klodiana ci ricorda che il lavoro che dobbiamo fare come comunità e come Paese è ancora molto lungo. Ma ancora più grande è la tragedia dei figli di Klodiana che non hanno più una madre, un padre, una famiglia. E’ a loro che oggi va il nostro pensiero e la nostra attenzione; è a loro che dobbiamo provare a dare un barlume di speranza e futuro. La nostra è una comunità che ha sempre dimostrato straordinario altruismo e solidarietà nel momento del bisogno e siamo sicuri che sarà così anche in questa occasione. Tutte le donazioni derivanti da questa iniziativa saranno versate sul conto corrente del Comune di Castelfiorentino”.

Per chi non riuscirà a partecipare all’iniziativa, Donne Impresa Coldiretti invita ad inviare una donazione al conto corrente del Comune di Castelfiorentino Iban IT94F0842537790000010299535 con la causale “Klodiana”.

Per informazioni https://firenze-prato.coldiretti.it/, pagina ufficiale Facebook @coldiretti.toscana, Instagram @Coldiretti_Toscana, Twitter @coldirettitosca e canale ufficiale YouTube “Coldiretti Toscana” e canale Telegram “coldirettitoscana”