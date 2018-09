Chievo vs Empoli 0 - 0. Risultato utile in trasferta per l'Empoli.

Gol annullato a Caputo per fuorigioco (tecnologia Var). Sorrentino salva su LA Gumina.

La gara tra Chievo ed Empoli termina 0-0, uno 0-0 modesto oltre che una gara soporifera. Il primo lampo al 28’ con Zajc che riesce a penetrare in area clivense provando con un potente tiro cross che, deviato da Tomovic, si perde in angolo. La ripresa si apre con il Chievo più vivace: prima Terracciano anticipa Stepinski, poi Rossettini ci prova di testa, una conclusione centrale. Il portiere azzurro riesce ancora ad opporsi bene ad una conclusione dalla distanza di Rigoni. Al 12’ Sorrentino salva su La Gumina. A quel punto D’Anna effettua due cambi inserendo prima Giaccherini (per Stepinski) e poi Depaoli (per Rigoni). Al 27’ arriva il gol dell’Empoli. Su una conclusione di Acquah Sorrentino respinge corto tanto che Caputo ne approfitta mettendo in gol. Gol convalidato in un primo momento dall’arbitro Giacomelli, ma successivamente annullato dopo la verifica tecnologica (Var). Dopo poco occasione per Djordjevic, essendogli capitata l’opportunità per andare in vantaggio, ma calcia debolmente trovando pronto Terracciano a parare. La gara si movimenta nel finale. Krunic va ad un passo dal vantaggio con la palla che va a lato di pochissimo e poi anche con Zajc che dal lato corto dell’area piccola manda sull’esterno della rete. Risponde il Chievo con Rossettini che colpisce di testa, sugli sviluppi di un corner, che finisce fuori di poco.

Risultato finale: Chievo 0 Empoli 0

Chievo 4-3-1-2): Sorrentino, Tomovic, Rossettini, Bani, Barba; Rigoni (st 26′ Depaoli), Radovanovic, Obi (st 36′ Kiyine); Birsa; Stepinski (st 19′ Giaccherini), Djordjevic. All.: D’Anna

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano, Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli (12′ pt Pasqual); Acquah (st 42′ Bennacer), Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina (st 33′ Mraz). All.: Andreazzoli

ARBITRO: Giacomelli di Trieste

NOTE: Ammoniti: 55’ Rigoni (C), 92′ Di Lorenzo (E)