Chianti Rufina in Via Gioberti

L'associazione Le Cento Botteghe di Via Gioberti organizza la prima edizione di DegustaVino Via Gioberti, in collaborazione con il Consorzio Chianti Rùfina.

Domenica 13 ottobre, dalle ore 10:00 alle 19:00, Via Gioberti si trasformerà in una grande cantina a cielo aperto, con i negozi aperti e la strada pedonalizzata per l’occasione.

I visitatori avranno l’opportunità di degustare gratuitamente i vini DOC e DOCG di 18 aziende vinicole del Consorzio Chianti Rùfina e di acquistare bottiglie a prezzo di cantina.

Sarà possibile partecipare a un percorso enologico lungo la via, con un calice in mano, un carnet di degustazioni e una mappa per guidare l’esperienza.

Il carnet di degustazione, il calice e la tasca porta bicchiere si ritirano direttamente il 13 ottobre con una cauzione di 10€ presso gli stand InfoPoint in via Gioberti.

L’evento è realizzato con il contributo di Toscana Promozione Turistica.