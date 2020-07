Chianti festival: musica, Bruscello Storico e un omaggio a Italo Calvino

Ecco i nuovi appuntamenti in programma

Musica jazz, spettacoli per bambini e Bruscello Storico. Sono questi i prossimi appuntamenti in programma da domani, martedì 21 luglio, con il Chianti Festival 2020 promosso dai Comuni di Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti con la collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Domani, martedì 21 luglio, la manifestazione farà tappa nel Parco Sculture del Chianti, a Pievasciata, nel Comune di Castelnuovo Berardenga, con TuscanyFOLKjazz - I canti popolari incontrano il jazz, mentre giovedì 23 luglio il Centro civico comunale di Monteaperti ospiterà Fiabazar, spettacolo per bambini in compagnia dell’Associazione Topi Dalmata dedicato a tre fiabe senesi di Italo Calvino: Le ochine, Il Re dei pavoni e Il palazzo della Regina dannata. L’appuntamento sarà replicato venerdì 24 luglio nel Parco delle Casce a Castellina in Chianti (biglietto di ingresso 2 euro in entrambe le serate). Venerdì 24 e sabato 25 luglio nel borgo castelnovino di San Gusmè tornerà il Bruscello Storico “Il Bruscello si fa?”, omaggio al teatro popolare in ottava rima. Lo spettacolo sarà ospitato, come ogni anno, in Piazza Castelli e vedrà protagonisti gli attori dell’Associazione Culturale Teatro Alfieri e del Cantiere del Bruscello (biglietto di ingresso 6 euro). Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 21.15 e si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19.

Informazioni. Il Chianti Festival andrà avanti fino al 26 agosto con appuntamenti per tutte le età e toccherà Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti con serate di musica, danza, prosa e spettacoli di animazione per i più piccoli. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0577-351345 e l’indirizzo mail info@teatrovittorioalfieri.com. Per essere sempre aggiornati, è possibile seguire il sito www.toscanaspettacolo.it e la Pagina Facebook Chianti Festival.