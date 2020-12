Champions, la presentazione di Fiorentina-Slavia Praga Donne

SI gioca il 10 dicembre alla 14 ajjo stadio Franchi

Alla vigilia della sfida della Women's Champions League tra Fiorentina Femminile e Slavia Praga (10 dicembre ore 14 diretta social e sito ufficiale) è andata in scena al Franchi la conferenza stampa del tecnico viola Antonio Cincotta e del capitano Stephanie Ohrstrom.

Le parole del tecnico viola Cincotta.

RIFINITURA: "Siamo in clima 'Champions'. Abbiamo parlato tra di noi dopo la fine dell'ultima di campionato. Siamo tutti fortemente concentrati verso la sfida di domani".

ENERGIE: "Credo che come mentalità con questo gruppo nuovo, l'idea è quella di giocare, vivere e gestire ogni sfida come se fosse un esame universitario. Uno per volta. Focus totale ora sulla Champions, poi dopo la fine della gara tutto rivolto alla gara contro lo Slavia"

MOTIVAZIONI: "Ne abbiamo parlato poco fa in spogliatoio. Portiamo Firenze per il quarto anno in Europa e quindi per contenuti, per i tifosi, per il club, vale tanto. Dobbiamo avere una grinta straordinaria".

QUALIFICAZIONE: "Va contestualizzato il nostro avversario che ha esperienza in Champions, ha sfidato negli ultimi anni Werder, Lione...sono settimi nel ranking Uefa, ma siamo preparati per giocarla alla pari domani".

MILAN: "Dopo la sconfitta ci sono cose da migliorare. Ma non dobbiamo farci demolire da chi pensa che sia finita. Io ci credo e le ragazze ci credono. Dobbiamo contestualizzare il mancato risultato".

PAZIENZA: "La continuità arriva dalla conoscenza reciproca c'è bisogno di tempo con un gruppo nuovo. Le Coppe per noi sono importanti: Coppa Italia, SuperCoppa e Champions League. Domani dobbiamo vedere le cose un secondo per volta. Domani è solo il primo tempo di una lunghissima sfida che si gioca su 180'".

RISCATTO: "Le competizioni europee di una squadra nuova con tanti elementi giovani, sono utili per esperienza. Purtroppo non ci sono sei gare europee come nel maschile ma uno scontro singolo. Schrofenegger al momento non è disponibile. Dovremo cercare anche di avere in campo calciatrici che sono al 100% dal punto di vista fisico".

PUBBLICO :"L'assenza del pubblico è un problema grandissimo. Questa è una piazza caldissima che ti spinge oltre i tuoi limiti. Il fattore 12esimo uomo lo sentivamo tanto. Manca ed è mancato tanto in questi mesi. Per Firenze è di vitale importanza avere i propri spettatori sugli spalti".

Le parole di Stephanie Ohrstrom:

SLAVIA: "Squadra fisica con esterni bravi a riempire l'area di rigore. E' un'avversario ostico. Ma noi siamo preparate. Si decide in due partite. E' una guerra li fuori e ce la metteremo tutta".

FRANCHI: "Vincere lo scudetto davanti a ottomila tifosi e giocare in uno stadio vuoto...ci mancheranno tanto, ma il bello è che si fanno sentire tra messaggi e social. Sappiamo che sono vicini alla squadra e li porteremo con noi in campo".

CHAMPIONS: "Abbiamo sempre fatto bene, anche contro Arsenal, Wolfsburg o Chelsea. Il Mister e lo staff ci hanno preparato molto bene. Però sul campo dobbiamo mostrare personalità e carattere. Vogliamo vincere queste due partite".

QUALIFICAZIONE: "Niente è impossibile andiamo fuori per vincere e sarà una partita fisica da 90' minuti e più già domani. Abbiamo la convinzione di poter passare il turno".

RIFINITURA: "Il cuore batte forte al Franchi già dalla rifinitura. Domani ce la metteremo tutta".

In giornata hanno parlato anche l'allenatore e il tecnico della squadra avversaria, lo Slavia Praga.

Le parole del tecnico dello Slavia Praga, Michal Kolomaznik

CALCIO ITALIANO: "Il calcio italiano maschile prima e poi con il crescente femminile è al top dell'Europa. La Fiorentina ha una squadra con esperienza visto che si tratta del quarto anno nella competizione europea e sarà una partita molto dura".

FIORENTINA: "Ho visto la partita delle viola di sabato e forse la viola meritava qualcosa in più. Credo che il gioco della squadra sia molto buono, magari i risultati dicono qualcosa di diverso".

SPALTI VUOTI: "E' un peccato giocare senza pubblico. Qui in Italia come a Praga. Non è un vantaggio per nessuno credo, solo un dispiacere".

IMPOSTAZIONE DI GARA: "Giocare in casa la seconda gara può essere un vantaggio, soprattutto se riusciremo a fare un goal domani".

FORMAZIONE: "Metteremo in campo la squadra più forte che possiamo, senza pensare troppo alla gara di ritorno".

Le parole del capitano sello Slavia - Diana Bartovicova

PUBBLICO: "Forse senza i tifosi della Fiorentina che sono sempre molto 'caldi' sarà un piccolo vantaggio per noi. Però se vai in campo vai in campo per il pubblico e per la tua squadra, è veramente strano giocare senza nessuno a vedere".

VIDEO:"Mai giocato contro una squadra italiana né in un club né in Nazionale. Ho guardato qualche video soprattutto delle attaccanti, visto il mio ruolo in difesa".

QUALIFICAZIONE: "Mi aspetto una gara dura, e faremo di tutto per centrare il passaggio del turno. Domani portare a casa un buon punteggio ci può aiutare in vista del ritorno a Praga".

SQUADRA "Abbiamo cambiato molto in estate. Sono arrivate calciatrici esperte che ci possono dare una mano in vista della gara. L'unica cosa è che purtroppo non giochiamo da mesi per via del COVID-19".