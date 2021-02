Champions Donne, viola contro il Manchester City

ph Twitter Cincotta

Questo l'esito del sorteggio di oggi. L’andata degli ottavi si giocherà in trasferta il 3/4 marzo, mentre il ritorno a Firenze il 10/11 marzo

Sarà il Manchester City l’avversario della Fiorentina negli Ottavi di UEFA Women’s Champions League.

Il sorteggio effettuato oggi a Nyon ha accoppiato la Viola con la squadra di Manchester, una veterana della competizione che è avanzata in passato fino alla semifinale.

Le altre possibili avversarie - in base al nuovo metodo di sorteggio diviso per gruppi - erano Olympique Lyonnais, Paris Saint Germain e Chelsea. Tutte squadre di alto livello che a questo stage della competizione rappresentano un ostacolo impegnativo per la Fiorentina.

“Certi scenari, certi palcoscenici, fanno capire che abbiamo fatto cose grandi per meritarci sfide contro top club mondiali”, ha commentato a caldo Mister Antonio Cincotta. “Sappiamo che stiamo attraversando mesi duri a livello di organico, ma daremo del nostro meglio spinti dall’entusiasmo e dall’orgoglio che la Champions League ti dà”.



Ex della partita, Tessel Middag ha commentato così il sorteggio: "Il Manchester City è un team molto forte con calciatrici di fama mondiale. Sapevamo che avremmo trovato un top club e sarà sicuramente una sfida molto dura per noi. A livello personale è bello tornare a Manchester dove ho giocato due anni e non vedo l'ora di vedere facce conosciute!".



L’andata degli ottavi si giocherà in trasferta il 3/4 marzo, mentre il ritorno a Firenze il 10/11 marzo.

Storicamente le inglesi hanno sempre rappresentato una sfida complicata per la Fiorentina che ha già incontrato il Chelsea negli Ottavi della stagione 2018/19 (sconfitta 1-0 a Londra e 6-0 in casa) e l’Arsenal ai Sedicesimi della stagione 2019/20, perdendo 4-0 e 2-0.



Il Manchester City al momento si trova in seconda posizione della FA WSL 1, il massimo campionato inglese, dietro al Chelsea e vicino alle date europee sfiderà squadra di metà classifica quali il Birmingham e l’Everton.

Ecco la griglia completa degli Ottavi di Finale:



Wolfsburg vs Kvinner

Barcelona vs Fortuna Hjorring

Rosengard vs St. Polten

BIIK Kazygurt vs Bayern München

Manchester City vs ACF Fiorentina

Sparta Praha vs Paris Saint Germain

Olympique Lyonnais vs Brondby

Chelsea vs Atletico Madrid

LE VIOLA NELLE NAZIONALI. Quattro calciatrici della ACF Fiorentina Femminile sono state convocate dalle rispettive Nazionali.

🇮🇹 Nazionale Maggiore Italiana: Daniela Sabatino, Katja Schroffenegger, Martina Zanoli sono state convocate dal Commissario Tecnico Milena Bertolini per la gara di Qualificazione agli Europei Femminili che l’Italia disputerà contro Israele (24 Febbraio al “Franchi” - Firenze).

Periodo convocazione: 15-24 Febbraio 2021.

🇵🇹 Nazionale Maggiore Portoghese: La calciatrice viola Claudia Neto è stata convocata dal CT della Nazionale Portoghese Francisco Neto per le gare di Qualificazione agli Europei Femminili che il Portogallo disputerà contro Finlandia (19 Febbraio a Helsinki) e Scozia (23 Febbraio a Larnaca).

Periodo di convocazione: 14-24 Febbraio 2021.