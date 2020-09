Domani, giovedì 24 settembre, col presidente del Consiglio comunale Luca Milani

Si terrà domani, giovedì 24 settembre alle 17,30, presso il Cimitero degli Inglesi in piazzale Donatello, una cerimonia in omaggio a Giovan Pietro Vieusseux, il mercante ginevrino che fondò a Firenze il Gabinetto scientifico letterario. L’iniziativa è promossa dal Vieusseux nell’ambito delle celebrazioni per il bicentenario della fondazione e organizzata congiuntamente alla Chiesa evangelica riformata Svizzera. Sarà presente per l’amministrazione il presidente del Consiglio comunale Luca Milani. Parleranno, inoltre, Francesca Paoletti, Gloria Manghetti, Cosimo Ceccuti, Valdo Spini e Julia Bolton Holloway.