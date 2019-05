La protesta degli agricoltori: cento trattori al casello Valdichiana

Oggi alle 9 la manifestazione organizzata dalla Cia a difesa di un settore vicino al collasso. Prevista partecipazione da tutto il centro Italia

Una protesta per dare un futuro all’agricoltura italiana, una protesta a difesa del reddito delle aziende e per la difesa di un settore al collasso. Si sono dati appuntamento per oggi, venerdì 24 maggio, ore 9, al casello A1 Valdichiana a Sinalunga (Bettolle –Siena), gli agricoltori del centro Italia con oltre 100 trattori, per la manifestazione organizzata da Cia Agricoltori Italiani di Siena insieme a Cia Arezzo, Cia Grosseto e Cia Umbria.

Ci sarà una grande partecipazione degli agricoltori da tutto il centro Italia anche perché questa è una manifestazione per tutti gli agricoltori e solo a difesa dell'agricoltura. Agricoltori che fra le altre cose, chiedono la modifica immediata della Legge 157/92 per passare dalla tutela alla gestione della fauna selvatica.

L’Italia è alla vigilia di elezioni di vitale importanza per il futuro di tutti i cittadini europei, eppure le tematiche comunitarie sembrano trovare poco spazio all’interno del dibattito politico. La campagna elettorale non sta vertendo sulle prospettive future dell’eurozona, ma su questioni ancorate a una visione politica prettamente nazionale. In una fase storica dove le sfide del mercato globale sono sempre più difficili da superare e gli scenari geopolitici in costante evoluzione, Cia Agricoltori Italiani Siena ritiene, a questo punto, urgente un confronto serrato e costruttivo sulle politiche europee e su una loro possibile riforma.