Cena ebraica italiana al Circolo Vie Nuove

Giovedì 30 maggio 2019 –ore 20.30- Bernard Dika ospite della cena kosher style curata da Ugo Caffaz e Monia Bartolini

Giovedì 30 maggio 2019, dalle ore 20.30, Il Circolo Vie Nuove di Firenze presenta la Cena ebraica italiana (kosher style) a cura di Ugo Caffaz e Monia Bartolini. Ormai un appuntamento tradizionale quello che si svolgerà nel Circolo di Viale Giannotti a Firenze, momento conclusivo del percorso “Storia e Memoria 2019” iniziato alcuni mesi fa con i laboratori tenuti dal Prof. Francesco Degl’Innocenti sul tema delle leggi razziali e l’antisemitismo in Italia presso alcuni Istituti scolastici di Firenze e Provincia, in particolare presso l’Ist. Gobetti Volta. Il lavoro svolto ha consentito ai ragazzi di approfondire anche la conoscenza dei “Giusti tra le Nazioni” della nostra Regione.

A questo speciale appuntamento finale, con una cena “kosher style” pensata e coordinata da Ugo Caffaz, giovedì 30 maggio, parteciperà straordinariamente anche il giovanissimo Bernard Dika, Alfiere della Repubblica ed ex presidente del Parlamento degli studenti della Toscana. Prevista una quota di partecipazione di 22 euro. Ridotto a 12 euro per giovani under 20 e promozione estesa anche agli studenti universitari.