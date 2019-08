Cecchetti, Lombardini e Milianti: tre nuovi primari nell'Asl Toscana nord ovest

L'azienda li ha nominati proseguendo nel suo piano di miglioramento dei servizi. La direttrice Casani: "Da questi professionisti ci aspettiamo il consolidamento di strutture che già funzionano molto bene"

Pisa, 28 agosto 2019 – L’Azienda USL Toscana nord ovest ha nominato tre nuovi primari che permettono di mettere altri punti fermi in settori strategici dell’Azienda.

E’ Riccardo Cecchetti il nuovo direttore dell’unità operativa complessa di Medicina Generale di Portoferraio.

Il dottor Cecchetti ha maturato una lunga esperienza (dal 1989) nell’ambito della medicina interna, più di recente in area omogenea di degenze mediche in ospedali organizzati secondo il modello per intensità di cura, occupandosi – anche con ruoli di responsabilità – di ambiti particolarmente complessi e maturando una lunga esperienza nella gestione di attività di day service terapeutico (dal 2005) e diagnostico (dal 2012). Questa esperienza è stata accompagnata dal costante esercizio di funzioni di coordinatore di servizi e di responsabile facente funzioni, attuato in diversi presidi (Pontedera e Volterra dal 2013 al 2016; Pontedera nel 2017; Portoferraio dal 2018). Ha svolto negli anni anche una rilevante attività di docenza e di formazione e con importanti pubblicazioni.

Il direttore dell’unità operativa complessa di Medicina Generale di Piombino è invece Francesco Lombardini.

Specializzato sia in Reumatologia che in Medicina interna, il dottor Lombardini è stato dirigente medico in varie strutture ospedaliere: nel 1999 all’ospedale di Omegna (Asl 14 – Regione Piemonte), dal 2000 al 2001 all’ospedale della Misericordia di Grosseto e dal 2001 fino ad oggi all’ospedale di Piombino. In queste realtà ha svolto e coordinato attività di tipo ambulatoriale ed ha seguito l’attività di degenza, anche in area omogenea in base al modello organizzativo per intensità di cura. In particolare all’ospedale di Piombino ha ricoperto ruoli di coordinamento, come la responsabilità professionale (dal 2005) della sezione di Reumatologia, ed è stato nominato dal 2010 sostituto del primario, svolgendo dal 1° febbraio 2018 funzioni senza interruzione di vicario per assenza continuativa del primario. Da segnalare, anche nel suo caso, una significativa attività convegnistica e la produzione scientifica su temi medici.

Infine, la nuova direttrice della struttura complessa “Neuropsichiatria infantile nord” (ambiti territoriali di Lucca, Versilia e Massa Carrara) è Beatrice Milianti.

Specializzata in Neuropsichiatria infantile ed in Medicina fisica e riabilitativa, nel 1988 è stata assistente medico neuropsichiatra infantile ricercatore alla Fondazione “Stella Maris”, istituto di ricerca a carattere scientifico. Dal 1988 ad oggi ha svolto la sua esperienza lavorativa e professionale nei servizi di Neuropsichiatria infantile, poi unità funzionale Salute mentale infanzia ed adolescenza (UFSMIA), di Valle del Serchio e Lucca con vari incarichi di responsabilità. In particolare a partire dal 2017 è stata responsabile facente funzioni dell’unità operativa complessa di Neuropsichiatria infantile dell’area nord dell’Azienda USL Toscana nord ovest, oltre che responsabile della Salute mentale infanzia ed adolescenza delle zone distretto Piana di Lucca e Valle del Serchio. Da evidenziare inoltre l’attività di docenza e varie pubblicazioni su questioni cliniche legate all’età evolutiva ed all’infanzia.

“I tre nuovi direttori di struttura - evidenzia la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani - vanno a guidare squadre che sono cresciute negli anni anche insieme a loro e che hanno raggiunto risultati significativi, che ci rendono soddisfatti, in settori delicati. Da questi professionisti, a cui auguro buon lavoro, ci attendiamo quindi il consolidamento di strutture che stanno già svolgendo pienamente il ruolo fondamentale loro demandato dalla comunità”.

L’Azienda USL Toscana nord ovest continua quindi a lavorare al suo piano di miglioramento dei servizi offerti attraverso l’assunzione di personale, la nomina di nuovi primari competenti ed autorevoli e gli investimenti in tecnologie sanitarie. L’intenzione della direzione aziendale, in linea con quanto indicato dalla Regione, è di proseguire ad investire per rafforzare il sistema sanitario.

Recentemente era avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (Burt – parte III n. 34) di altri cinque avvisi di selezione pubblicati per il conferimento di incarichi quinquennali per i primariati della Neurologia di Massa, Neurologia di Lucca, Ostetricia e Ginecologia di Pontedera e Volterra, Radioterapia di Livorno e della Ematologia aziendale. Prima ancora erano stati pubblicati avvisi per altri settori importanti - come Ostetricia e Ginecologia di Livorno, Ortopedia e Traumatologia Piombino/Elba, Chirurgia d’urgenza e Pronto Soccorso Elba - che stanno seguendo l’iter di svolgimento previsto dalle normative.