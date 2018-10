​Causa un incidente, rifiuta alcoltest e prova a corrompere i carabinieri

I militari scoprono che l'uomo ha una patente contraffatta

Nella notte di ieri, un uomo di 56 anni, originario della Croazia ma residente a Vicchio, alla guida del veicolo del figlio, mentre effettuava una inversione di marcia, andava a collidere con un’altra vettura, sulla quale viaggiava una coppia di Borgo San Lorenzo, assieme al loro piccolo.



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione borghigiana procedendo agli accertamenti previsti, tra i quali il controllo del tasso alcolico. A tale legittima richiesta, l'uomo ha prima opposto il suo rifiuto, promettendo poi una somma di denaro a favore dei militari se avessero omesso quanto da loro dovuto.

Dalle successive verifiche emergeva che la patente da lui esibita al personale operante risultava contraffatta. Per questa ragione, dovrà ora rispondere all’Autorità giudiziaria non solo del rifiuto all’accertamento ma anche del tentativo di corruzione, dell’uso di atto falso e della guida senza patente.



Dall’altra parte, per i traumi riportati, la coppia è stata medicata dai sanitari dell’Ospedale di Borgo San Lorenzo; il figlio è rimasto fortunatamente illeso.