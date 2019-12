Castrovilli e Dalbert giovedì 5 dicembre ai Gigli

ph courtesy Violachannel

I due viola presenti a partire dalle ore 17 all'inaugurazione dello store di Game7Athletics. Partecipazione massima di 200 ospiti

Uno spazio innovativo, dedicato al mondo dello sport e del lifestyle, con oltre 2200mq pensati per chi fa dello sport il proprio stile, ma anche per chi desidera interpretare in modo dinamico e originale il look di ogni giorno. Sarà inaugurato giovedì 5 dicembre a partire dalle 17, al centro commerciale “I Gigli”, il nuovo punto vendita di Game7Athletics, il Gruppo che nel 2016 ha rilevato la catena “Universo Sport” e che aprirà ufficialmente al pubblico le porte del rinnovato store con iniziative d’eccezione.

Il programma prevede in apertura il saluto di Ester Artese, Assessore al Commercio e al Lavoro di Campi Bisenzio. Alle 18,30, inoltre, prenderanno parte all’inaugurazione due calciatori dell’ACF Fiorentina: il centrocampista Gaetano Castrovilli ed il terzino sinistro, Henrique Dalbert. La partecipazione è aperta ad un massimo di 200 ospiti. Le prime 30 persone che si iscriveranno sul sito www.game7athletics.com avranno l’opportunità di partecipare a una sessione Question&Answers con i propri beniamini Viola, con foto e autografi.