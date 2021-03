Castelnuovo Berardenga: scuole chiuse fino a sabato 13 marzo

Prevista anche la proroga per la sospensione dei mercati e la chiusura dei parchi pubblici

Castelnuovo Berardenga. Le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di Castelnuovo Berardenga rimangono chiuse fino a sabato 13 marzo. Il sindaco Fabrizio Nepi ha firmato oggi, venerdì 5 marzo, l’ordinanza che proroga la chiusura delle scuole disposta nei giorni scorsi a seguito dell’evoluzione dei contagi da Covid-19 nel comune castelnovino e nei Comuni limitrofi, in attesa di nuove disposizioni regionali e in vista dello screening “Territori sicuri” promosso dalla Regione Toscana sul territorio di Castelnuovo Berardenga da lunedì 8 a mercoledì 10 marzo. La chiusura delle scuole fino a sabato 13 marzo è stata decisa dopo una valutazione che ha coinvolto la Direzione generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est e le dirigenze scolastiche dell'Istituto Comprensivo di Castelnuovo Berardenga e Monteriggioni. Nelle prossime ore è prevista anche la proroga della sospensione dei mercati settimanali e la chiusura dei parchi pubblici, con un potenziamento dei controlli per il rispetto delle norme anti Covid-19.

“L'amministrazione comunale di Castelnuovo Berardenga - si legge nell’ordinanza - ritiene cautelativamente opportuno adottare un'apposita ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, fino a sabato 13 marzo compreso, riservandosi di prorogarne gli effetti anche a seguito di un ulteriore confronto con il Dipartimento di prevenzione della Zona Senese dell’Azienda Usl Toscana Sud Est e con i dirigenti scolastici. Resterà garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, mentre per gli altri alunni, la dirigenza scolastica predisporrà l'eventuale attività di didattica a distanza per i giorni di sospensione dell'attività in presenza e darà comunicazione delle modalità”.