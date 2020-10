Castelfiorentino: escursioni lungo la via Francigena

Fino a domenica 4 ottobre, itinerari per tutte le età, anche per i "meno allenati". Oggi le prime passeggiate "didattiche" con gli studenti dell'Istituto Comprensivo

Itinerari per tutte le età, dai giovanissimi agli adulti; per gli appassionati di trekking e i "meno allenati". Percorsi da fare a piedi, sulle due ruote (e-bike) oppure a cavallo. Sono iniziate oggi le camminate lungo la Via Francigena, con i primi itinerari a scopo didattico riservati gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Castelfiorentino, che saranno replicati domani mattina.

A partire da sabato, invece, i percorsi saranno aperti a tutti, senza limitazioni di età, con l'unica raccomandazione della prenotazione obbligatoria per motivi legati alle misure di contenimento Covid 19.

Si comincia dunque sabato mattina con la Francigena in "e-bike" che dopo il successo dello scorso anno ripropone l'opportunità di percorrere la Via Francigena con una bicicletta dotata di pedalata assistita. Due le possibilità: percorso lungo (53 km), oppure breve (35 km). Ritrovo per tutti i partecipanti alle 9.30 (parcheggio campo sportivo Castelnuovo d'Elsa). Pranzo a sacco e rientro intorno alle 16.30. Quota partecipazione: 10 euro. Info e prenotazioni: 338.5033436 (organizzazione Pro Loco e associazione "Comunità castellana per il ciclismo popolare - Simoncini Telai", in collaborazione con Toscana by Bike)

Nel pomeriggio (ore 14.30, partenza Pieve di Coiano) è in programma "Mangia e cammina", percorso a piedi ad anello (9 km) organizzato da Proloco, in compagnia di una guida che non mancherà di fornire informazioni sulla viabilità medioevale, sul mondo agricolo e le principali vicende storiche che hanno caratterizzato il territorio interessato. Previste due soste con degustazione di prodotti tipici ed eccellenze enogastronomiche del territorio (contributo 12 euro, prenotazioni 348.5623642). A seguire, "La via Francigena al tramonto", camminata gratuita di circa un'ora e mezza organizzata da Toscana Hiking Experience che avrà come luogo di partenza Piazza Santa Barbara (ore 18.00, prenotazioni 328.4136156 ).

Domenica mattina, Toscana Hiking Experience propone tre itinerari gratuiti, di grande interesse naturalistico e animati dalle esilaranti performance di Trivia ADS. "Da San Genesio a Coiano" (km 11,5) con ritrovo alle 8.15 alla cappellina di San Genesio, suggestiva escursione lungo il tracciato collinare fino alla Pieve di Coiano. "Dalla locanda d'Elsa (Ostello) fino a Coiano" (km 13,5) con ritrovo all'Ostello alle 7.45, percorso di ricongiungimento alla Francigena lungo il quale ci sarà l'opportunità di ascoltare alcune testimonianze sulla storia dei luoghi interessati. "Da Montaione a Coiano" (km. 11,5) con ritrovo in Piazza della Repubblica (Montaione) alle 8.15, un percorso inedito che consentirà agli escursionisti di raggiungere dal borgo collinare la Pieve di Coiano. Per informazioni e prenotazioni alle escursioni della domenica: 328.4136156

Tra sabato e domenica, infine, è previsto un lungo itinerario a cavallo, organizzato da "I Cavalcanti del Padule", con partenza sabato mattina da San Gimignano, sosta e pernottamento a Gambassi Terme, e arrivo a Castelnuovo d'Elsa la domenica alle 13.00 circa (prenotazioni: 345.2166403).

Si ricorda che tutti i partecipanti potranno (sia all'ora di cena del sabato, che all'ora di pranzo della domenica) usufruire della "mensa del pellegrino" a Castelnuovo d'Elsa, che propone un pasto completo con menu tipico toscano a 15 euro (prenotazioni 339.2202877)

Si ricorda che la festa lungo la Via Francigena propone anche un ricco programma di intrattenimento (mercato, spettacoli teatrali, degustazione del vino, giochi) che si svolgerà a Castelnuovo d'Elsa da venerdì sera a domenica, per il quale è stato previsto da sabato pomeriggio un servizio gratuito di navetta. Quest'ultimo, in particolare, partirà dal capoluogo di Castelfiorentino (piazza Berlinguer - sede centrale delle Poste) ogni 40 minuti, effettuando fermate intermedie all'Ostello "Locanda d'Elsa" e alla frazione di Dogana (Via Sanminiatese/via Deledda). Gli orari sono i seguenti: sabato 3 ottobre dalle 16.00 alle 24.00, domenica 4 ottobre dalle 11.00 alle 20.00.

La manifestazione "Via Francigena in Valdelsa" è promossa dal Comune di Castelfiorentino e gode del patrocinio dell'AEVF (Associazione Europea delle Vie Francigene), della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, e di diciassette Comuni della Toscana centrale.

Hanno collaborato le seguenti associazioni: Proloco Castelfiorentino, Associazione Culturale Teatrale GAT, Teatro C'Art, Toscana Hiking Experience, Associazione culturale storica "Mastri nel tempo", FISAR Empoli, Associazione Cetra, Associazione "Senza Barriere" onlus, Associazione "Comunità Castellana per il Ciclismo Popolare", Toscana By Bike, Compagnia Trivia APS, associazione "I Cavalcanti del Padule di Fucecchio" e "I Butteri delle Valli di Broccolino", Gruppo Fotografico "Giglio Rosso", Istituto Comprensivo, Prociv Arci, Rav, Misericordia Castelfiorentino, Ostello "Locanda d'Elsa",

Per informazioni: www.comune.castelfiorentino.fi.it, dove è possibile scaricare il programma completo e la pagina fb del Comune di Castelfiorentino.