Castagnatura: la Festa di Raggiolo posticipata al 9-10 novembre

L'evento dedicato alle tradizioni autunnali casentinesi era stato inizialmente fissato per sabato 2 e domenica 3 novembre ma c'è forte rischio di maltempo

La Festa di Castagnatura di Raggiolo è posticipata a sabato 9 e domenica 10 novembre. L’evento dedicato alle tradizioni autunnali casentinesi era stato inizialmente fissato per sabato 2 e domenica 3 novembre ma in entrambi i giorni è stato annunciato un forte rischio di pioggia e maltempo, dunque la Brigata di Raggiolo ha decretato lo slittamento in avanti di una settimana. Il rinvio è stato facilitato anche dalla disponibilità di tutti gli artisti, le associazioni e i volontari coinvolti nella manifestazione che hanno garantito la presenza anche nel fine settimana successivo e che hanno così permesso di mantenere invariato un ricco programma di iniziative a partecipazione gratuita per adulti e per bambini orientato a far riscoprire la cultura e la coltura della castagna.