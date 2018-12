​Case popolari in vendita: la Toscana investe su ristrutturazione e nuove costruzioni

Un piano operativo di reinvestimento presentato dal Lode di Firenze

Un atto, proposto da Casa SpA, prevede 2 milioni di euro derivanti dalla vendita di vecchi appartamenti Erp, da economie effettuate nel corso del 2017 e dal residuo dei canoni di locazione, potranno essere utilizzati per avviare subito interventi di manutenzione straordinaria in numerosi alloggi popolari nell'area fiorentina.

"Vogliamo utilizzare fino all'ultimo euro disponibile per dare risposta al disagio abitativo – spiega l'assessore a infrastrutture e casa Vincenzo Ceccarelli - Accanto a questi 2 milioni oggetto della deliberazione della Giunta, che consentiranno la ristrutturazione di 425 alloggi nel Lode fiorentino, la Regione sta portando avanti il proprio impegno di investimento in nuovi alloggi per 100 milioni di euro. A fine 2018, infatti, saranno già 61,5 i milioni di euro erogati al sistema Erp toscano".

Nel dettaglio, il Piano prevede interventi su 425 appartamenti nella provincia di Firenze, finanziati grazie a 1.839.390 euro accantonate dal Lode fiorentino nel 2017.

Ecco l'elenco dei Comuni interessati:

- Bagno a Ripoli: 294.955 euro saranno investiti in 89 alloggi in via De Nicola e via Giustiniani;

- Barberino di Mugello: 44.357 euro saranno investiti in 12 alloggi in via Vespucci;

- Barberino Val d'Elsa, 1.530 euro saranno investiti in un alloggio in via di Tignano;

- Calenzano: 12.154 euro saranno investiti in un alloggio in via del Pino;

- Campi Bisenzio: 54.702 euro saranno investiti in 25 alloggi in via dei Platani;

- Fiesole: 4.244 euro euro saranno investiti in un alloggio in località Girone- piazza delle Gualchiere;

- Firenze: 650.000 euro saranno investiti in 40 alloggi in via della Casella e 111.730 euro saranno investiti in 85 alloggi in via Pistoiese;

- Greve in Chianti, 16.806 euro saranno investiti in 16 alloggi in via Allende;

- Impruneta: 63.196 euro saranno investiti in 5 alloggi in località Falciani - via Chiantigiana per Ferrone;

- Incisa e Figline Val d'Arno: 16.203 euro saranno investiti in2 alloggi in via Don Primo Mazzolari e viale Brucalassi;

- Lastra a Signa: 58.347 euro saranno investiti in 14 alloggi in via delle Mimose in località Malmantile;

- Marradi: 28.319 euro saranno investiti in 3 alloggi in località S. Adriano, via P.S. Ragazzini;

- Pelago: 28.192 euro saranno investiti in 4 alloggi in via Alessandrini;

- Pontassieve: 47.613 euro saranno investiti in 9 alloggi in località Le Sieci, via Aretina;

- Reggello: 6.123 euro saranno investiti in 8 alloggi in località Donnini, via Firenze;

- Rufina: 24.296 euro saranno investiti in 1 alloggio in via Garibaldi;

- San Casciano Val di Pesa: 27.108 euro saranno investiti in 12 alloggi in località Montopolo, via della Libertà;

- Scandicci: 55.132 euro saranno investiti in 48 alloggi in località Vingone, via dei Ciliegi;

- Scarperia-San Piero: 59.611 euro saranno investiti in 12 alloggi in via località Topo Guazzatoio, via L. da Vinci;

- Sesto Fiorentino: 182.272 euro saranno investiti in 12 alloggi in viale Ariosto;

- Signa: 50.768 euro saranno investiti in 8 alloggi in via Kolbe;

- Tavarnelle Val di Pesa: 1.720 euro saranno investiti in 1 alloggio in via Borghetto.