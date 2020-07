Cascine, Piper scova droga nascosta 20 cm sotto terra

Ancora a segno il cane antidroga della Polizia Municipale: in un fagotto nero marijuana e hashish

L’avevano nascosto sotto terra ma non è sfuggito al fiuto di Piper. Ieri il cane antidroga della Polizia Municipale è andato di nuovo a segno alle Cascine recuperando hashish e marijuana per complessivi 56 grammi. É successo intorno alle 10 nel corso di un controllo di routine. Piper ha condotto gli agenti nei pressi della Fontana del Narciso dove, nel fossato dietro la siepe nascosto venti centimetri sotto terra, è stato recuperato un fagotto di plastica nera. All’interno sei involucri di pellicola trasparente contenenti oltre 30 grammi di marijuana e 10 frammenti di varie dimensioni, sempre avvolti nella pellicola trasparente, di hashish (per complessivi 26,18 grammi. La droga, probabilmente nascosta in attesa di essere spacciata, è stata sequestrata.